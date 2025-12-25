Обиженная женщина помнит долго. Отвечает изощрённо. Можно одной большой неожиданностью. А можно много, но мелких.

К большой и очень запоминающейся относится внезапный приезд любимой тёщи… Месяца на два- три. Лучше, конечно, на пять. На шесть вообще…улёт! К мелким относится случайная ссора полупар носков. Ооо, это самашедшее дело, особенно утром. Правда не для всякой семьи подходит. Когда-то мне надоело искать эти полупары, и я решила, что покупать для мужа буду носки одного цвета. Если в вашей семье несколько мужчин, то покупайте одному черного цвета, другому серого, а если есть третий, то коричневого.

К следующей категории мелких эффектных деталей относится утренние поиски… Ключей, очков, документов и иногда зонта. Почему-то женский в цветочек на месте, а мужского нет. Можно еще недосолить или недоварить кашу, можно пережарить яичницу… Тут большое поле для фантазии. Значит главное, что утро началось не так как хотелось ему, а так… Как карта легла.

Если намёк в течение дня понят не будет, то есть вечернее продолжение. Ужин при свечах, лучше при одной свече. Пусть подумает, что вы простили. Спросит шо за праздник? А вы ему можете ответить, что энергетика плохая и пусть негатив уйдёт. На ночь, в спальне можете сказать, что энергетика не улучшилась и завтра попробуете новый метод. Пусть мучается в ожиданиях.

Утром, конечно, он проспит. А кто кому доктор. На работу без завтрака, в разных носках… Ой, не могу… Скока ж ему мучатся, пока сообразит хотя бы про цветы.

Так что мужчины! Оно вам надо? Правы французы, ой правы… Согласие с женщиной обходится дешевле.

Еще по теме: Как заставить мужа взять в руки пылесос.

Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО