Ключевые моменты:

В Одессе создают Концепцию велоинфраструктуры;

Опрос для горожан открыт до 7 октября;

Документ определит направления и приоритеты развития велодвижения;

Разработку ведет горсовет совместно с Bike City consulting.

Опрос опубликован на сайте мэрии города.

«Концепция развития велосипедной инфраструктуры – это стратегический градостроительный документ, определяющий направления развития велодвижения для общества, их приоритетность и важность. Целью документа является повышение велотранспорта и легкого персонального электрического транспорта, создание безопасных и комфортных условий для велосипедного движения и его парковки», – поясняют разработчики документа.

Всего в опроснике 46 вопросов, ответы на которые, как предполагается, сформируют общий портрет и потребности пользователей велотранспорта и легкого персонального электрического транспорта.

Ответы принимаются до 7 октября. То есть у желающих принять участие в опросе осталось всего два дня.

Также напомним, что до 10 октября одесситы могут проголосовать за переименование двух топонимов в Киевском и Хаджибейском районах Одессы

Стоит отметить, что опрос анонимный, что может вызывать некоторые сомнения, ведь проверить, действительно ли на вопросы отвечает велосипедист из Одессы, практически невозможно. Тем не менее авторы надеются, что основная часть участников будет представлять местное велосообщество.

Разработкой концепции и проведением опроса занимаются Одесский городской совет совместно с проектной командой Bike City consulting из Киева.

По данным издания «Думская», руководителем Bike City consulting является бывший чиновник департамента транспорта Киевской городской государственной администрации Станислав Клименко, который ранее выиграл тендер на 390 тыс. гривен как ФОП и теперь вместе с единомышленниками разрабатывает проект велостратегии для Одессы.

По словам Клименко, цель будущей концепции – повысить привлекательность велосипеда, самоката, моноколеса и т.д. как средства передвижения, а также создать комфортные и безопасные условия для велосипедистов и самокатчиков и обеспечить их необходимыми парковками.

«Наша задача – дать Одессе четкую инструкцию к действиям – где, как и что делать, чтобы передвигаться на велосипедах, самокатах было не только удобно, но и безопасно», – поясняет специалист.

Завершить работу и предоставить готовый документ команда проектировщиков планирует в декабре этого года.

По мнению депутата Одесского горсовета, председателя транспортной комиссии Петра Обухова, реализация данной Концепции позволит сделать Одессу более современной и комфортной.

«Сейчас велосипедная инфраструктура города развивается хаотично. Там, где мэрия проводит капитальные ремонты улиц или меняет разметку, там могут появиться велодорожки или велополосы. Но в городе до сих пор нет плана, как будет выглядеть велосипедная инфраструктура в своем минимальном приближении, например через 10 лет. По каким улицам будут проходить велодорожки, как связать друг с другом разные районы. Ну и главная проблема в том, что пока эти велодорожки даже не запланированы, то место, где они могут быть проложены, отнимается под другие функции – например для парковок супермаркетов, или для установки МАФов. Наличие многолетнего плана может зарезервировать это пространство под будущую велодорожку», – считает депутат.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.