Ключевые моменты:
- Документ, разработанный по заказу городского совета командой Bike City consulting.
- Граждане могут предоставить свои комментарии и предложения до 12:00 часов 16 декабря 2025 года.
Детали
Концепция развития велосипедной инфраструктуры — это стратегический документ, который определяет направления развития велодвижения для общества, их приоритетность и важность. Она была разработана проектной командой Bike City consulting по заказу Одесского городского совета.
Целью документа является повышение использования велотранспорта и легкого персонального электрического транспорта, а также создание безопасных и комфортных условий для велосипедного движения и его парковки.
В настоящее время продолжается этап сбора комментариев, предложений и замечаний к I редакции. Все они будут внимательно рассмотрены и учтены при формировании окончательной версии. Предложения, предоставленные после установленного срока, останутся без рассмотрения.
- Документ: https://drive.google.com/
- Видеозапись презентации: https://youtu.be/eMlixYNKmC8
- Комментарии и отзывы: https://forms.gle/FxPD1RqgbCy6w8bF7
