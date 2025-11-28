Ключевые моменты:

Документ, разработанный по заказу городского совета командой Bike City consulting.

Граждане могут предоставить свои комментарии и предложения до 12:00 часов 16 декабря 2025 года.

Детали

Концепция развития велосипедной инфраструктуры — это стратегический документ, который определяет направления развития велодвижения для общества, их приоритетность и важность. Она была разработана проектной командой Bike City consulting по заказу Одесского городского совета.

Целью документа является повышение использования велотранспорта и легкого персонального электрического транспорта, а также создание безопасных и комфортных условий для велосипедного движения и его парковки.

В настоящее время продолжается этап сбора комментариев, предложений и замечаний к I редакции. Все они будут внимательно рассмотрены и учтены при формировании окончательной версии. Предложения, предоставленные после установленного срока, останутся без рассмотрения.

