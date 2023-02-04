Борьба против рака: как война повлияла на лечение онкологии в Украине? (видео)

Самыми распространенными видами онкологии считается рак груди, рак легких и рак кишечника. Чуть реже встречается рак мочеполовой системы.

В Украине с 24 февраля 2022 года бороться с онкозаболеваниями стало гораздо сложнее. Постоянный стресс, отсутствие необходимых препаратов и невозможность попасть к врачу из-за боевых действий – все это так или иначе повлияло на лечение рака в Украине. «Одесская жизнь» выяснила, как изменилось борьба против рака в условиях войны.

Есть ли лекарства от рака в Украине?

С начала полномасштабного вторжения рф в Украине начались перебои с поставками многих лекарств. Коснулось это и медикаментов для онкобольных. Дорогостоящие препараты для лечения рака сейчас купить в нашей стране довольно сложно.

Одессит Юрий Анферов 4 года борется с лимфомой и сейчас находится на финальной стадии лечения, однако зарубежный препарат, необходимый для его терапии, мужчина ждал почти полтора месяца.

«Мне осталось пройти всего два сеанса химиотерапии, но купить препараты для моего лечения после начала войны стало сложно. Мое основное лекарство, так называемый «Рексетин», я последний раз ждал полтора месяца. Я должен был пройти химиотерапию еще в декабре, но пришлось эту процедуру отложить. В итоге у нас я нашел один препарат, и то индийский, хотя раньше покупал австрийское или швейцарское лекарство – они одни из самых дорогих. Но их в Украине сейчас вообще не найти», – говорит Анферов.

По словам врача-онколога медицинского дома ODREX Марины Белоцерковской, еще до войны в Украине начали открывать бесплатные программы по обеспечению онкобольных дорогостоящими препаратами против рака, но после российского вторжения господдержка в этом направлении быстро исчезла.

«До 24 февраля 2022 года регионы Украины уже начали получать какое-то количество дорогих препаратов для проведения таргетной и иммунной терапии, но эта госпрограмма не получила своего развития из-за военных действий. Сейчас пациенты, которым необходимо такое дорогостоящее лечение, вынуждены ехать за границу, так как там его украинцам могут предоставить бесплатно», – говорит Марина Белоцерковская.

Как украинцы лечат рак за границей?

После 24 февраля многие онкобольные уехали за границу, получив возможность лечить рак бесплатно. Но несмотря на это неоспоримое преимущество, в ряде случаев украинцы сталкивались с проблемами. По словам онколога Марины Белоцерковской, некоторые ее пациенты поняли, что европейская медицина была ими сильно переоценена. Одной из самых непростых задач за границей оказалось попасть на первичный прием ко врачу, поскольку в западных клиниках торопиться не любят. Более того, в некоторых странах онкологи предлагали пациентам менее современные протоколы лечения, чем в Украине.

«Мы сами не ожидали, что все так по-разному в Европе. Все зависит от того, в какую страну и в какую конкретно клинику попадает онкобольной. Несколько моих пациентов уехали в скандинавские страны и там им назначили лечение, которые мы считаем не совсем прогрессивным, скажем так. И наоборот, в Германии, Италии, Польше таких недоразумений у моих пациентов не возникало. Возможно, в Скандинавии проблемы были связаны не с конкретной страной, а с локальными клиниками, мне трудно сказать наверняка», – объясняет онколог Марина Белоцерковская.

Между тем западные онкологи зачастую одобряли протоколы лечения, которые пациентам советовали в Украине.

«Это конечно уникальная ситуация, когда иностранные врачи сами рекомендуют получить протоколы лечения в украинских клиниках и уже с ними приехать за границу. Сейчас наши пациенты нередко проводят с нами дистанционные консультации, и западные врачи потом пользуются нашими рекомендациями. Зачастую пациенты слышат от врачей: «О, в Украине вас правильно лечили». То есть нам доверяют как профессионалам», – говорит Марина Белоцерковская.

Как стресс влияет на онкологию?

В 2021 году на учете в украинских медучреждениях стояло более одного миллиона онкобольных. В 2022-м вести статистику заболевших раком стало гораздо сложнее: из-за полномасштабного вторжения многие пациенты уехали из страны, а некоторые, к несчастью, теперь просто не имеют возможности обратиться к своему лечащему врачу. И все же прогнозы экспертов неутешительны: число людей с онкопатологиями во время войны и после победы Украины рискует увеличиться. Причиной этому может случить в том числе стресс. Влияние стресса на развитие рака клинически не доказано, однако, некоторые пациенты видят четкую связь между обострением своего заболевания и военными действиями.

«У меня была пациентка, которая приехала в Одессу из зоны активных боевых действий. Это был то ли Херсон, то ли Харьков, к сожалению, точно сейчас не вспомню. До войны женщина долгое время находилась в ремиссии и чувствовала себя хорошо, но после 24 февраля у нее случился рецидив. Пациентка четко связала обострение онкологии с тем, что она находилась в эпицентре боевых действий: около нее произошел взрыв, и, возможно, прямо на ее глазах погибли люди. Она рассказала, что через несколько недель после этого события, ее состояние ухудшилось, и у нее выявили прогрессирование заболевания», – вспоминает онколог.

Как можно выявить рак на ранней стадии?

Для выявления онкозаболевания на ранних стадиях, врачи-онкологи советуют не закрывать глаза на недомогания, а своевременно обращаться к профильным специалистам. Проще говоря, если у вас что-то болит, не тяните с походом в больницу. Прохождения ежегодного комплексного осмотра в поликлинике или сдача специализированных пакетов для выявления рака (так называемый «онкологический чек-ап») также могут помочь распознать рак в зачаточной стадии. А вот сдача анализов на онкомаркеры без назначения врача, по словам Марины Белоцерковской, далеко не всегда полезна.

«Обычный пациент считает, что повышенный показатель онкомаркера обязательно связан с появлением онкопатологии. Но на самом деле такой связи нет. Существует перечень неспецифических онкомаркеров. Если у вас есть панкреатит, или гастрит, или вы просто поели жирного, такие маркеры могут быть повышены, хотя онкопатологии у вас нет. И наоборот, у человека, который болен раком, неспецифические онкомаркеры могут быть в полном порядке. Поэтому ориентироваться исключительно на эти анализы не стоит».

Одессит Юрий Анферов, который находится на завершающей стадии лечения лимфомы, советует своевременно выполнять рекомендации врачей.

«Еще 4 года назад мне провели операцию и назначили лечение, но я затормозил с этим делом. И затем заболевание вернулось вновь. Если бы 3-4 года назад я не пропустил терапию, то, наверное, сейчас все было бы гораздо проще и дешевле. Чем раньше обратишься к врачу, тем будет надежнее и эффективнее лечение. Я в этом удостоверился на собственном опыте».