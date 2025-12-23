Ключевые моменты:

Саша Паскаль завоевала бронзу на Rizatdinova Cup

Юная спортсменка из Черноморска Александра Паскаль успешно выступила на всеукраинском турнире Rizatdinova Cup 2025 и завоевала бронзовую награду.

Соревнования были основаны олимпийской призеркой Анной Ризатдиновой. Главная цель турнира — дать юным гимнасткам первый серьезный соревновательный опыт, возможность проявить себя и получить мотивацию для дальнейшего спортивного роста.

Rizatdinova Cup объединяет спортсменок из разных регионов Украины. Каждая школа гимнастики имеет свой стиль и традиции, а такие турниры помогают детям обмениваться опытом и развиваться в конкурентной среде.

Александра Паскаль снова показала уверенное и достойное выступление, продемонстрировав характер и высокий уровень подготовки. Тренерует девочку Инга Валерьевна Ковальчук.

В мае 2022 года Саша пострадала во время российского ракетного удара по курортному поселку Затока. Она оказалась под завалами разрушенного здания, и в результате полученных травм ей ампутировали ногу. Однако Саша не сдалась — с помощью современного бионического протеза она вернулась к тренировкам и любимому виду спорта.

