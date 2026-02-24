Ключевые моменты:

СБУ разоблачила в Измаиле супругов, завербованных россиянами для легализации Starlink.

За 30 долларов за активацию регистрировали терминалы на фиктивных лиц для враждебной связи на фронте.

Планировали расширить схему, привлекая наркозависимых для ЦНАПов.

Подозрение в государственной измене — грозит пожизненное заключение.

В Украине Starlink работает из-за «белых списков», враждебные — заблокированы.

Угрожает пожизненное заключение

Служба безопасности Украины разоблачила в Измаиле супругов украинцев, завербованных российскими оккупантами для легализации терминалов Starlink.

Задержанные за вознаграждение регистрировали оборудование на фиктивных лиц, что позволяло врагу использовать спутниковую связь в боевых действиях. Сейчас мужчина и женщина под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.



По материалам следствия, речь идет о 36-летнем мужчине и его 28-летней сожительнице, которые искали заработок через Telegram-каналы. Российские кураторы обещали по 30 долларов за каждую незаконную активацию. Пара планировала расширить сеть, привлекая других, в частности, наркозависимых местных, которых должны отправлять в ЦНАПы по документам.

В смартфонах нашли инструкции по легализации аппаратуры и детали выплат.

СБУ отмечает, что оккупанты все чаще маскируются под украинских бойцов, которые якобы купили Starlink за собственные средства и не могут его активировать.

Жителям Одесщины объявили подозрение в государственной измене, совершенной группой по предварительному сговору во время военного положения.

Напомним, в Украине восстанавливают спутниковую связь из-за «белых списков» — первая партия верифицированных Starlink уже работает, а терминалы окупантов заблокированы.