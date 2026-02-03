Ключевые моменты:

Кто с бизнеса получить: ФОПы 2-3 групп, зарегистрированные до 1 декабря 2025 года, с наемными работниками, без долгов ЕСВ.

Суммы выплат: от 7500 до 15000 грн.

На что потратить: генераторы, солнечные панели, аккумуляторы, горючее, монтаж оборудования.

Заявки подать до 31 марта через «Дію»

Выплата: на «Дія.Карту».

Поддержка бизнеса от власти

В Украине запустили инициативу поддержки малого бизнеса, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программой поддержки могут воспользоваться и одесские предприниматели 2-й и 3-й групп с упрощенной системой налогообложения, имеющих наемных работников. Правда, помощь назначена ФОПам, которые зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года. Также важное условие — отсутствие долгов по ЕСВ. К слову, программа охватывает бизнес в социально значимых отраслях, в частности:

кофейни, пекарни, продуктовые магазины;

аптеки, частные клиники и амбулатории;

ремонтные мастерские, сервисные центры, малые строительные компании;

детские сады, центры развития, курьерские службы.

Размер выплаты зависит от количества работников:

1 работник — 7500 грн;

2 работника — 9000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6+ работников — 15 000 грн.

В общем, полученные деньги разрешено тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, системы хранения энергии, стабилизаторы, горючее для генераторов, оплату электричества, кабели, монтаж и пусконаладочные работы.

Как подать заявку на получение помощи

Предприниматели могут подать документы на получение средств онлайн до 31 марта. Для этого нужно сделать следующие шаги:

Войдите на портал «Дія» В разделе «Предпринимательство» выберите услугу «Помощь ФОП на энергостойкость» и нажмите «Подать заявление». Проверьте свои данные. Укажите направление расхода. Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению. Откройте или выберите «Дія.Карту». Просмотрите и подпишите заявление.

Далее ваши данные будут проверять и в течение 10 дней поступит уведомление, статус обновится в «Дія», а деньги зачислят на «Дія.Карту».