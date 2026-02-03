Ключевые моменты:

  • Кто с бизнеса получить: ФОПы 2-3 групп, зарегистрированные до 1 декабря 2025 года, с наемными работниками, без долгов ЕСВ.
  • Суммы выплат: от 7500 до 15000 грн.
  • На что потратить: генераторы, солнечные панели, аккумуляторы, горючее, монтаж оборудования.
  • Заявки подать до 31 марта через «Дію»
  • Выплата: на «Дія.Карту».

Поддержка бизнеса от власти

В Украине запустили инициативу поддержки малого бизнеса, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

заява уряду

Программой поддержки могут воспользоваться и одесские предприниматели 2-й и 3-й групп с упрощенной системой налогообложения, имеющих наемных работников. Правда, помощь назначена ФОПам, которые зарегистрированы не позднее 1 декабря 2025 года. Также важное условие — отсутствие долгов по ЕСВ. К слову, программа охватывает бизнес в социально значимых отраслях, в частности:

  • кофейни, пекарни, продуктовые магазины;
  • аптеки, частные клиники и амбулатории;
  • ремонтные мастерские, сервисные центры, малые строительные компании;
  • детские сады, центры развития, курьерские службы.

Размер выплаты зависит от количества работников:

  • 1 работник — 7500 грн;
  • 2 работника — 9000 грн;
  • 3 работника — 10 500 грн;
  • 4 работника — 12 000 грн;
  • 5 работников — 13 500 грн;
  • 6+ работников — 15 000 грн.

В общем, полученные деньги разрешено тратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, системы хранения энергии, стабилизаторы, горючее для генераторов, оплату электричества, кабели, монтаж и пусконаладочные работы.

Как подать заявку на получение помощи

Предприниматели могут подать документы на получение средств онлайн до 31 марта. Для этого нужно сделать следующие шаги:

  1. Войдите на портал «Дія»
  2. В разделе «Предпринимательство» выберите услугу «Помощь ФОП на энергостойкость» и нажмите «Подать заявление».
  3. Проверьте свои данные.
  4. Укажите направление расхода.
  5. Подтвердите, что помощь будет потрачена по целевому назначению.
  6. Откройте или выберите «Дія.Карту».
  7. Просмотрите и подпишите заявление.

Далее ваши данные будут проверять и в течение 10 дней поступит уведомление, статус обновится в «Дія», а деньги зачислят на «Дія.Карту».

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме