Ключевые моменты:

Крайний срок для оцифровки трудовых книжек — 10 июня 2026 года.

Если бумажная книжка потеряется после этой даты, подтвердить стаж до 2004 года может быть сложно.

Передать документы в Пенсионный фонд можно онлайн через портал ПФУ или лично в сервисном центре.

Оцифровка трудовых книжек в Украине: почему важно успеть до 10 июня

В Украине завершается установленный законом переходный период для переноса данных о трудовой деятельности граждан в Реестр застрахованных лиц.

После 10 июня 2026 года основным источником информации о трудовом стаже станут электронные записи. Бумажная трудовая книжка не исчезнет, однако ее роль существенно уменьшится.

В Пенсионном фонде предупреждают, что главный риск связан с возможной потерей или повреждением бумажного документа. Особенно это касается стажа, полученного до 1 января 2004 года, поскольку информация за этот период часто существует только в бумажном виде.

Если книжка будет утрачена, подтверждать стаж придется через архивы, работодателей или даже через суд.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

В Пенсионном фонде подчеркивают: сам по себе трудовой стаж не исчезнет, даже если книжка не будет оцифрована до дедлайна.

Однако при оформлении пенсии человеку придется самостоятельно предоставлять оригинал трудовой книжки для подтверждения периодов работы. Кроме того, в таком случае не будет возможности автоматически назначить пенсию на основании данных электронного реестра.

Поэтому украинцам рекомендуют заранее проверить, внесены ли данные в систему.

Читайте также: Контроль на трассах, штрафы в «Дії» и платная парковка у моря: что меняется для водителей Одессы

Как подать трудовую книжку в Пенсионный фонд

Передать скан-копии документов можно несколькими способами:

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через работодателя;

лично в сервисном центре ПФУ.

Для самостоятельной подачи через портал сканы должны быть цветными, четкими и сделанными с оригиналов документов.

Пенсионный фонд рекомендует загружать только заполненные страницы. На сканах должны хорошо читаться серия и номер документа, даты, печати, подписи и данные владельца.

Файлы принимаются в форматах JPG или PDF размером до 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.

Продлят ли срок оцифровки трудовых книжек

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14257, который предусматривает продление срока оцифровки на время действия военного положения и еще на три года после его завершения. Однако документ пока не принят. Поэтому на сегодняшний день действующей остается дата 10 июня 2026 года.

Это означает, что украинцам, которые еще не передали данные в электронный реестр, лучше не откладывать процедуру на последний момент.

Также в Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает резкое повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и зарплаты уже в 2026 году. Но экономисты предупреждают: без реальных денег в бюджете такие инициативы могут остаться только громкими обещаниями.