Ключевые моменты:

Средняя пенсия в Украине: 7236 грн. (+14% после индексации).

В Одесской области: 6975 грн (ниже национальной, 11 место среди регионов).

Около четверти пенсионеров получают 3500 грн.

Самые высокие пенсии в Киеве (9864 грн), а самые низкие — в Тернопольской области (5612 грн).

Пенсии в Одесской области отстают от Киева

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия по стране сейчас достигает 7236 грн (примерно 166 долларов). К слову, это на 14% больше, чем в прошлом, благодаря ежегодной индексации.

Почти каждый четвертый пенсионер получают около 3500 грн ежемесячно. Однако за год доля таких получателей снизилась с 36% до 28%.

Добавим, что больше тех, у кого размер пенсии от 5 до 10 тыс. грн. Здесь 3,66 млн человек (36% всех), со средним размером 6686 грн. Эта доля выросла с 29% до 36%. Правда, увеличивается и количество получающих более 10 тыс. грн. В общей сложности это 1,86 млн пенсионеров.

Стоит отметить, что самые высокие средние пенсии — в Киеве (9864 грн), а вот самые низкие в Тернопольской области — 5612 грн. Только в 8 регионах выплаты достигают или превышают национальный средний показатель.

Что касается Одесской области, то средняя пенсия составляет 6975 грн, что ниже столичного уровня, но отражает региональные особенности.

Также около четверти пенсионеров (2,8 млн) продолжают работать, и их средняя пенсия выше – 7900 грн.

Всего в Украине 10,05 млн. пенсионеров. За январь-март 2026 года их стало меньше на 116 тыс. Для сравнения, за четыре года полномасштабной войны количество пенсионеров уменьшилось на 740 тыс.

Читайте также про незаконный дом на пляже, который закрыл вид на море: Продажи апартаментов в незаконной высотке на Ланжероне продолжаются, несмотря на уголовное дело.