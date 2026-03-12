Ключевые моменты

Более 13 миллионов украинцев могут получить дополнительную выплату 1500 гривен.

Деньги планируют начислять автоматически, без заявлений и бюрократии.

Также готовится программа кэшбека на топливо из-за роста цен на бензин, дизель и газ.

Новые выплаты украинцам в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит несколько программ поддержки для граждан. Одну из них разрабатывает Министерство социальной политики Украины. Речь идет о специальной доплате для пенсионеров и людей, которые получают социальную помощь.

Планируется, что выплата составит 1500 гривен. Получить ее смогут не менее 13 миллионов украинцев. Деньги обещают начислять автоматически тем гражданам, чей уровень доходов показывает необходимость дополнительной поддержки. Подавать отдельные заявления не потребуется.

Кэшбек на топливо

Еще одну программу поддержки готовят Министерство экономики Украины и Министерство энергетики Украины.

Она будет направлена на людей, которые сильно ощущают рост цен на топливо. Удорожание связано с нестабильностью на мировом рынке нефти и ситуацией вокруг Иран.

Предполагается, что программа будет работать по принципу кэшбека. Часть расходов на дизель, бензин и автомобильный газ государство сможет компенсировать потребителям.

Подробности программ поддержки должна подготовить первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко. Ожидается, что детали представят обществу в ближайшее время.

