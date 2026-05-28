Ключевые моменты:
- С 8 июня вводятся ограничения для фур при температуре выше +28°C.
- Штрафы за парковку теперь быстрее отображаются в «Дії» и онлайн-кабинете водителя.
- У одесских пляжей парковка станет платной — до 60 грн в час.
Платная парковка у пляжей Одессы
Одно из главных изменений — парковка у одесских пляжей. С 1 июня 2026 года на станет платной: около 60 грн за час и до 10 000 грн за месячный абонемент. Проект рассмотрит исполком Одесского горсовета сегодня, 28 мая.
Ограничения для грузовиков в жару в Одесской области
С 8 июня 2026 года в Одесской области начинают действовать сезонные ограничения для большегрузного транспорта. Если температура воздуха поднимается выше +28°C, на дороги не смогут выезжать грузовики тяжелее 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.
Как пояснили в Одесской ОВА, в жару асфальт становится мягче и быстрее разрушается, особенно на загруженных трассах.
Ограничения не касаются транспорта, который перевозит:
- опасные и скоропортящиеся грузы;
- живых животных и птицу;
- военные и оборонные грузы;
- технику, задействованную в ликвидации ЧС.
На дорогах уже устанавливают предупреждающие знаки и таблички.
Штрафы за парковку теперь быстрее появляются в «Дії»
В Украине расширяют цифровые сервисы для водителей. Теперь штрафы за неправильную парковку, выписанные муниципальными инспекторами, почти сразу отображаются в приложении «Дія» и в электронном кабинете водителя.
Раньше многие узнавали о таких штрафах только после бумажного письма и часто теряли возможность оплатить их со скидкой 50%.
Теперь система работает быстрее: можно сразу проверить штраф, оплатить его онлайн и отслеживать статус.
Сервис уже запущен в ряде городов, включая Днепр, Львов, Винницу, Житомир, Хмельницкий, Дрогобыч и Белую Церковь. В дальнейшем — появится и в других городах.
Онлайн-переоформление авто и новые правила
Часть услуг для водителей теперь доступна онлайн через «Дію». Автомобиль, мотоцикл или мопед можно переоформить без визита в сервисный центр МВД — достаточно смартфона.
Процесс включает проверку данных, подписание договора и получение нового техпаспорта в цифровом или физическом виде.
Услуга доступна для совершеннолетних граждан Украины с документами в «Дії» и электронной подписью.