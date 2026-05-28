Ключевые моменты:

С 8 июня вводятся ограничения для фур при температуре выше +28°C.

Штрафы за парковку теперь быстрее отображаются в «Дії» и онлайн-кабинете водителя.

У одесских пляжей парковка станет платной — до 60 грн в час.

Платная парковка у пляжей Одессы

Одно из главных изменений — парковка у одесских пляжей. С 1 июня 2026 года на станет платной: около 60 грн за час и до 10 000 грн за месячный абонемент. Проект рассмотрит исполком Одесского горсовета сегодня, 28 мая.

Ограничения для грузовиков в жару в Одесской области

С 8 июня 2026 года в Одесской области начинают действовать сезонные ограничения для большегрузного транспорта. Если температура воздуха поднимается выше +28°C, на дороги не смогут выезжать грузовики тяжелее 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как пояснили в Одесской ОВА, в жару асфальт становится мягче и быстрее разрушается, особенно на загруженных трассах.

Ограничения не касаются транспорта, который перевозит:

опасные и скоропортящиеся грузы;

живых животных и птицу;

военные и оборонные грузы;

технику, задействованную в ликвидации ЧС.

На дорогах уже устанавливают предупреждающие знаки и таблички.

Штрафы за парковку теперь быстрее появляются в «Дії»

В Украине расширяют цифровые сервисы для водителей. Теперь штрафы за неправильную парковку, выписанные муниципальными инспекторами, почти сразу отображаются в приложении «Дія» и в электронном кабинете водителя.

Раньше многие узнавали о таких штрафах только после бумажного письма и часто теряли возможность оплатить их со скидкой 50%.

Теперь система работает быстрее: можно сразу проверить штраф, оплатить его онлайн и отслеживать статус.

Сервис уже запущен в ряде городов, включая Днепр, Львов, Винницу, Житомир, Хмельницкий, Дрогобыч и Белую Церковь. В дальнейшем — появится и в других городах.

Онлайн-переоформление авто и новые правила

Часть услуг для водителей теперь доступна онлайн через «Дію». Автомобиль, мотоцикл или мопед можно переоформить без визита в сервисный центр МВД — достаточно смартфона.

Процесс включает проверку данных, подписание договора и получение нового техпаспорта в цифровом или физическом виде.

Услуга доступна для совершеннолетних граждан Украины с документами в «Дії» и электронной подписью.