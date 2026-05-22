Ключевые моменты:

Граница «в кармане»: проверить запрет на выезд теперь можно онлайн за пару минут.

Денежный дедлайн: до 1 июня нужно успеть подать заявление на выплаты ВПЛ, чтобы получить деньги за прошлые месяцы.

Праздник переехал: 1 июня больше официально не День защиты детей.

Новые правила для выезда за границу: что нужно знать одесситам

С 1 июня 2026 года Госпогранслужба запускает «Личный кабинет», где можно мгновенно проверить, нет ли у вас ограничений на выезд. Теперь не нужно слать письма и ждать ответа неделями. Если у вас есть долги по алиментам, штрафам или судебным решениям, система покажет это в реальном времени. Однако помните: «военные» ограничения (для мужчин 18–60 лет) в этом кабинете не отображаются — их проверяют по старинке.

Для выезда мужчинам от 23 до 60 лет по-прежнему нужен загранпаспорт и военно-учетный документ с QR-кодом.

Субсидии, помощь переселенцам и международная поддержка

Для тех, кто живет в Одессе со статусом ВПЛ, июнь — решающий месяц. Если вы имеете право на помощь, но еще не подали заявление, сделайте это до 1 июня, чтобы вам начислили деньги с начала 2026 года. Теперь дети до 6 лет будут получать выплаты независимо от того, сколько зарабатывают их родители.

Кроме того, в Одесской области продолжают работать международные фонды. Красный Крест и ООН обновили свои программы. В Одессе действуют офлайн-центры регистрации ООН, где наиболее уязвимые категории могут оформить помощь (от 2 000 до 3 000 грн в месяц).

Красный Крест также выделяет деньги тем, кто пострадал от обстрелов или эвакуировался (около 12 300 грн разово).

Хорошая новость по коммуналке: большинству одесситов субсидию на лето пересчитают автоматически. Идти в Пенсионный фонд нужно только арендаторам жилья, переселенцам (если сменили адрес) и тем, у кого количество жильцов «на бумаге» не совпадает с реальностью.

Детский праздник перенесли на осень

И напоследок о календаре: в этом году 1 июня — это просто первый день лета. Украина официально отказалась от советской традиции праздновать День защиты детей в этот день. Согласно указу президента, теперь праздник будем отмечать вместе со всем миром — 20 ноября.

А еще ремонт основных дорог в Одесской области планируют завершить до 1 июня. Также июнь станет месяцем закрытия «хвостов» для одесских школьников.