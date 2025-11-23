Ключевые моменты:

Запрет на вылов раков в Одесской области будет действовать с 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.

Ограничение касается рек, лиманов, озер и внутренних водных объектов Одесской области, Дуная и Придунайских озер.

Причина: период линьки и вынашивания икры речными раками.

Нарушение запрета карается штрафами, уголовной ответственностью и возмещением ущерба.

Где и почему на Одесчине нельзя ловить раков до лета

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, запрет будет действовать до 30 июня 2026 года и распространяется на следующие водоёмы:

Днестровский лиман, река Днестр, рукав реки Турунчук;

озера поймы Днестра и Кучурганское водохранилище в пределах Одесской области;

река Дунай и Придунайские озера;

прочие внутренние водные объекты Одесской области.

Причина запрета — начало периода линьки речных раков и вынашивания ими икры в зимне-весенний период. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и Государственное научное учреждение «ИРГЕМО».

Какое наказание предусмотрено за незаконный вылов раков

Рыбоохранный патруль напоминает: вылов раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохраны в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное добывание предусмотрено:

административные штрафы;

уголовная ответственность;

возмещение причиненного ущерба.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство.

Если вы стали свидетелем нарушений, звоните на «горячую линию»: (098) 798-47-93.

