Ключевые моменты:

  • Запрет на вылов раков в Одесской области будет действовать с 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.
  • Ограничение касается рек, лиманов, озер и внутренних водных объектов Одесской области, Дуная и Придунайских озер.
  • Причина: период линьки и вынашивания икры речными раками.
  • Нарушение запрета карается штрафами, уголовной ответственностью и возмещением ущерба.

Где и почему на Одесчине нельзя ловить раков до лета

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, запрет будет действовать до 30 июня 2026 года и распространяется на следующие водоёмы:

  • Днестровский лиман, река Днестр, рукав реки Турунчук;
  • озера поймы Днестра и Кучурганское водохранилище в пределах Одесской области;
  • река Дунай и Придунайские озера;
  • прочие внутренние водные объекты Одесской области.

Причина запрета — начало периода линьки речных раков и вынашивания ими икры в зимне-весенний период. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и Государственное научное учреждение «ИРГЕМО».

Какое наказание предусмотрено за незаконный вылов раков

Рыбоохранный патруль напоминает: вылов раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохраны в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное добывание предусмотрено:

  • административные штрафы;
  • уголовная ответственность;
  • возмещение причиненного ущерба.

Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство.

Если вы стали свидетелем нарушений, звоните на «горячую линию»: (098) 798-47-93.

