Ключевые моменты:
- Запрет на вылов раков в Одесской области будет действовать с 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.
- Ограничение касается рек, лиманов, озер и внутренних водных объектов Одесской области, Дуная и Придунайских озер.
- Причина: период линьки и вынашивания икры речными раками.
- Нарушение запрета карается штрафами, уголовной ответственностью и возмещением ущерба.
Где и почему на Одесчине нельзя ловить раков до лета
Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, запрет будет действовать до 30 июня 2026 года и распространяется на следующие водоёмы:
- Днестровский лиман, река Днестр, рукав реки Турунчук;
- озера поймы Днестра и Кучурганское водохранилище в пределах Одесской области;
- река Дунай и Придунайские озера;
- прочие внутренние водные объекты Одесской области.
Читайте также: Что происходит с Хаджибейским лиманом: ученые фиксируют тревожные изменения
Причина запрета — начало периода линьки речных раков и вынашивания ими икры в зимне-весенний период. Биологическое обоснование сроков предоставили Институт рыбного хозяйства НААН Украины и Государственное научное учреждение «ИРГЕМО».
Какое наказание предусмотрено за незаконный вылов раков
Рыбоохранный патруль напоминает: вылов раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохраны в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное добывание предусмотрено:
- административные штрафы;
- уголовная ответственность;
- возмещение причиненного ущерба.
Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.
Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство.
Если вы стали свидетелем нарушений, звоните на «горячую линию»: (098) 798-47-93.
Ранее в Одесской области зарыбили озера Ялпуг и Кугурлуй молодью толстолоба.