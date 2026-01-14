Ключевые моменты:

НАБУ и САП сообщили Юлии Тимошенко о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Ее обвиняют в подкупе голосов нардепов.

Сама глава фракции «Батькивщина» отрицает все обвинения.

Подозрение Юлии Тимошенко от НАБУ и САП

Антикоррупционные органы сообщили главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко о подозрении.

По данным Специализированной антикоррупционно прокуратуры (САП), речь идет о статье ч. 4 ст. 369 УК Украины — это предложение (обещание) неправомерной выгоды должностным лицам, в данном случае речь идет о народных депутатах.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

«Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по воздержанию или неучастию в голосовании», — говорится в сообщении САП.

Читайте также: Верховная Рада утвердила ротации в силовых структурах: что изменится

Обыски в офисе «Батькивщины»: что говорит Тимошенко

Сама Юлия Тимошенко заявила, что в офисе партии прошли обыски, которые, по ее словам, длились всю ночь.

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, которые, по ее словам, длились всю ночь, и заявила, что «отвергает все абсурдные обвинения». Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, следственные действия завершились недавно и «не имеют никакого отношения к праву и закону».

«Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства», — написала Тимошенко.

Она сообщила, что во время следственных действий у нее изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные средства (которые, по ее словам, отражены в декларации).

«Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», — написала нардеп.

Тимошенко добавила, что это не первый политический заказ против нее, и она «докажет правду».

Читайте также: Скандал в ВР: НАБУ заявило о преступной группе по нардепам и обыскам в комитетах