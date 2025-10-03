Ключевые моменты:
- Чиновник горсовета Пивденного вымогал взятку за работу коммунальщиков, пообещав организовать быструю уборку придомовой территории после получения 10 тысяч гривен.
- Речь идет о Владимире Сенике — заместителе мэра Пивденного, бывшем депутате с Херсонщины от ОПЗЖ.
- Дело направили в суд: ему грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Одесского чиновника будут судить за коррупцию
Одесская областная прокуратура сообщила, что завершено досудебное расследование по делу о взятке, фигурантом которого стал Владимир Сеник. Он временно исполнял обязанности заместителя городского головы Пивденного и руководителя управления ЖКХ.
Следствие установило, что Сеник требовал у председателя одного из ОСМД взятку в размере 10 тысяч гривен. За эти деньги он обещал ускорить благоустройство придомовой территории — вырезку кустов, уборку мусора и прочие коммунальные работы. В случае отказа, как утверждают правоохранители, он угрожал оставить дом без обслуживания.
Сеника задержали в июле. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 242 240 гривен.
Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение взятки с использованием служебного положения. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Известно, что Владимир Сеник ранее был депутатом от ОПЗЖ, работал в Херсоне, а также занимал должности в одесских коммунальных структурах, в том числе в КП «Одесгорэлектротранс» и КП «ЖКС Хмельницкий».
