Ключевые моменты:

Ливень 30 сентября в Одессе оказался аномальным: всего за сутки выпало 94 мм осадков — это 224% месячной нормы.

Причина — локальный циклон над Черным морем, усиленный теплым и влажным воздухом. Антициклон не дал циклону уйти, и осадки только нарастали.

Синоптики предупреждали об опасности: уровень погодной угрозы за день трижды повышался — от «желтого» до «красного».

Экстремальные дожди — уже не редкость: за последние 10 лет в Одессе — 14 подобных случаев, тогда как раньше было лишь 2–3 за десятилетие.

Аномальный ливень в Одессе: в чем причина?

Дожди, которые обрушились на Одессу 30 сентября, вызваны локальным циклоном над Черным морем, который двигался в сторону Одессы, но был заблокирован антициклоном. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Из-за этого атмосферные фронты усилились, а вместе с ними — и дожди. Дополнительный эффект дал тёплый и влажный воздух над морем, который только подлил «воды в ливень».

Уже с 29 сентября специалисты ожидали ухудшения погоды. Сначала ввели желтый уровень опасности, затем, в 15:30 30 сентября — оранжевый, а в 19:00 — красный уровень: прогнозировалось более 80 мм осадков до конца дня.

Климат меняется — и дожди становятся сильнее

По словам синоптиков, экстремальные дожди в Одессе стали происходить в 7 раз чаще за последние 10 лет. Причина — изменение климата, прогрев Черного моря и рост влаги в атмосфере. Всё это провоцирует мощные осадки, особенно в прибрежной зоне. Возникают даже «полосы дождя» (rainbands) — явление, типичное для тропиков, которое теперь появляется и у нас.

Эти полосы, проходя над морем и выходя на сушу, могут вызывать катастрофические осадки, маскируя холодные фронты и усиливая локальные ливни. Именно такие процессы и стали причиной ливня, который залил Одессу в конце сентября.

Городская застройка усиливает наводнения

Развитие городов повышает риск подтоплений — всё из-за того, что асфальт и бетон не впитывают воду. Во время дождя вода не уходит в почву, а сразу превращается в мощные потоки.

Исследования в США и Великобритании показали, что в районах с плотной застройкой объём дождевой воды увеличивается на 20–50% именно из-за таких непроницаемых поверхностей. А изменение климата делает дожди всё более сильными и опасными.