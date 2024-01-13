Третья платежка за газ: за что и кому будем платить

В январе 2024 года потребителям начнут приходить новые платежки за газ — за техническое обслуживание внутридомовых сетей. В «Одессагазе» рассказали об особенностях договора на техобслуживание и о том, какие именно услуги он предусматривает.
Кто в ответе за газовые сети?
До недавнего времени мы оплачивали услуги, связанные с потреблением газа, одним платежом. В счете содержались стоимость голубого топлива, плата за его доставку и техническое обслуживание. С 2015 года, по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расходы на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем перестали закладывать в тариф распределения газа. А с 2020 года потребителям начали присылать два счета: за газ и за его транспортировку.
Сегодня, согласно законодательству, внутридомовая система газоснабжения многоквартирного дома находится в собственности совладельцев. Значит, ответственность за эксплуатацию внутридомовых газовых сетей несут ОСМД, балансодержатель или управляющая компания. А обязанности «Одессагаза» по их надлежащему содержанию и техническому обслуживанию заканчиваются на выключающем устройстве, установленном у входа в дом.
Что в новом договоре на газ
Так как индивидуальный потребитель не может нести ответственность за коммуникации, находящиеся в общей собственности, договор на техобслуживание газовых сетей в многоквартирном доме заключается между «Одессагазом» и собственником, балансодержателем или управителем.
Форму типового договора НКРЭКУ уже утвердила. Ознакомиться с ним можно на сайте «Одессагаза».
Согласно документу, тариф будет определяться в соответствии с перечнем работ по техническому обслуживанию дома. Там же значится, что «стоимость текущего/капитального ремонта объекта оплачивается заказчиком (ОСМД или балансодержателем) дополнительно по отдельным счетам. Причем о способе проведения ремонта заказчик должен сообщить исполнителю в течение десяти рабочих дней от даты получения уведомления о необходимости таких работ. То есть ответственность в этом вопросе отныне возложена на потребителя.
Из чего состоит услуга доставки газа
Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей включает:
- проверку плотности газопроводов, газовых приборов и аппаратов;
- ликвидацию выявленных утечек газа;
- проверку соответствия установки газовых приборов, прокладки газопроводов и построения помещений требованиям проекта и действующим нормативным актам;
- проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовым приборам;
- проверку дымовых и вентиляционных каналов на наличие тяги;
- разборку, очистку от остатков коррозии и смазки, а также смазку всех запорных устройств на газопроводах и газовых приборах;
- инструктаж абонентов.
Куда обратиться с вопросами?
В абонентские отделы «Одессагаза». В Одессе они расположены по адресам:
- улица Генерала Бочарова, 1, телефон: (048) 705-39-04;
- улица Святослава Рихтера, 125/2, телефон: (048) 705-39-15;
- улица Успенская, 48, телефон: (048) 705-39-13;
- улица Мясоедовская, 24/26, телефон: (048) 705-39-10;
- Люстдорфская дорога, 58-а, телефон: (048) 705-39-28.
График работы: понедельник – пятница, с 8.30 до 15.00. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30.
К начальнику абонентской службы — Наталье Костенко:
- понедельник, четверг — с 14.00 до 16.00.
- улица Одария, 1, первый этаж.
- телефон: (048) 705-36-46.