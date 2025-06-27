«Сервис Плюс» обвиняет

Судебные тяжбы, сопровождающие «коммунальные войны», обычно выигрывают ЖКСы. Так что постепенно в разных районах города «Сервис Плюс» вынужден отдавать городским коммунальщикам все больше многоквартирных домов.

Но управляющая компания свои позиции так просто сдавать не собирается. В ноябре прошлого года «Сервис Плюс» подал в Хозяйственный суд Одесской области иск на КП «ЖКС «Фонтанский».

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Коммунальному предприятию было выдвинуто обвинение в незаконных начислениях с апреля 2024 года за услуги по управлению домами, предоставляемые жильцам УК «Сервис Плюс». Несмотря на то, что между «истцом и инициативными группами собственников многоквартирных домов заключено 145 договоров о предоставлении услуг по управлению». Как следствие — «Сервис Плюс» недополучает прибыль. Кроме того, управляющая компания потребовала обязать ЖКС «Фонтанский» прекратить действия, которые препятствуют ее доступу на рынок услуг.

ЖКС «Фонтанский» никто не выбирал, но все законно

В ответ коммунальное предприятие заявило, что предоставление услуг по обслуживанию домов и выставление гражданам за это счетов с его стороны полностью законны. Соответствующие договоры были заключены муниципальным сервисом еще до того, как УК «Сервис Плюс» была создана как юридическое лицо — в 2017 году. Тогда ЖКС «Фонтанский» стал победителем конкурса, и распоряжением Приморской районной администрации назначен управителем многоквартирных домов этого района. О заключении договоров с каждым домом речь в этом случае не шла. Согласно закону Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», в случае, если в течение одного года со дня вступления в силу документа жители многоквартирного дома не создали объединение совладельцев, не приняли решение о форме управления, управление им осуществляется управляющим, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета.

Почему коммунальщики разделяют дома одесситов?

Согласно условиям договора, он заключался на один год. О прекращении его одна из сторон должна уведомить другую за месяц до окончания указанного срока. В противном случае договор считается продленным еще на однолетний срок. А если в течение его действия жители примут решение об изменении формы управления многоквартирным домом или об избрании другого управляющего, они имеют право досрочно расторгнуть такое соглашение. Об этом необходимо предупредить управляющего, назначенного на конкурсной основе, не позднее чем за два месяца до дня расторжения договора. Но этого не произошло ни в одном из домов. Поэтому, согласно документам, ЖКС руководил ими непрерывно с 2017 года. А потом, в 2021 году, ушел в никуда. Чтобы в 2024-м — появиться из ниоткуда.

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Но свято место, как известно, пусто не бывает. Нишу, которая появилась на рынке коммунальных услуг, начала активно осваивать управляющая компания «Сервис Плюс», заключая договоры на обслуживание с «инициативными группами собственников многоквартирных домов». Были ли расторгнуты договоры с предыдущими управляющими, управляющая компания выяснять не удосужилась. Так же, как и не посчитала нужным предоставить экземпляры заключенных соглашений в департамент городского хозяйства Одесского горсовета. На хранении здесь находится лишь один из них — по адресу Зоопарковая, 15а.

В результате — согласно украинскому законодательству, Хозяйственный суд отказал «Сервис Плюс» в удовлетворении иска к КП «ЖКС Фонтанский». Правда, чем занимался ЖКС с 2021 по 2024 годы, осталось за скобками судебного разбирательства.

Законность начислений от коммунальщиков суд не определил

Полное решение суда было составлено только 12 июня. И тут же горсовет и директор ЖКС «Фонтанский» Юрий Станев радостно известили изрядно уставших от двухлетней коммунальной неразберихи одесситов о том, что именно коммунальный сервис является законным поставщиком услуг по содержанию почти тысячи домов на территории Приморского района. И начисления осуществляются ЖКС «Фонтанский» без нарушений.

Но директор «Сервис Плюс» Геннадий Иваницкий утверждает, что заявление Юрия Станева, интеллигентно говоря, не соответствует действительности.

Геннадий Иваницкий

В решении суда не говорится о законности начислений и обслуживания той или иной компании. А только о препятствии профессиональной деятельности «Сервис Плюс» со стороны ЖКС «Фонтанский». То есть — согласно судебному решению, коммунальное предприятие не мешает управляющей компании предоставлять свои услуги. Кому угодно. Только вот, по закону, в одном многоквартирном доме договор о предоставлении услуг по управлению может заключаться одновременно не более чем с одним управителем. Поэтому от 145 домов в Приморском районе, с которыми у ЖКС «Фонтанский» заключены договоры, компании придется отказаться.

В то же время Иваницкий продолжает утверждать, что ЖКС принуждал потребителей жилищных услуг к расторжению договоров, заключенных с «Сервис Плюс», и заключению договоров с коммунальным предприятием. Поэтому он собирается обжаловать судебное решение и готовит апелляционный иск.

«Сервис Плюс» никто не уполномочивал предоставлять коммунальные услуги

Правда, по мнению юристов, рассчитывать на победу управляющей компании не стоит.

— Как только я начал читать дело, сразу понял, что в удовлетворении должно быть отказано, — отмечает адвокат Владимир Пятигорец, — Написано: «Между истцом и инициативными группами собственников многоквартирных домов заключено 145 договоров…» Стоп: с инициативными группами, согласно законодательству, договоры не заключаются. Для их заключения должно быть решение общего собрания жильцов. Инициативная группа только имеет право создать прецедент — собрание, на котором люди проголосуют. Причем для принятия решений необходимо присутствие собственников, владеющих более чем 50% общей площади квартир и нежилых помещений в доме. Не могут три-пять человек решать за сто квартир. Инициативная группа не является полномочной. То есть — «Сервис Плюс» никто не уполномочивал предоставлять жителям коммунальные услуги. Поэтому требовать уплаты за них компания не имеет права. И Хозяйственный суд никогда не пойдет на признание правомочности ее требований. Другой вопрос, если бы в деле было написано «соответствующее решение общего собрания».

Владимир Пятигорец

Нужно ли одесситам перезаключать договоры?

В целом, убежден юрист, ЖКС «Фонтанский» выиграл суд абсолютно правомерно. И на законных основаниях имеет право обслуживать спорные дома и выставлять счета.

Вместе с тем договоры с ЖКС стоит перезаключить. Хотя бы для того, чтобы в случае, если его работа жильцов не устроит, в дальнейшем иметь возможность выбрать другого управляющего. Для этого, как рассказали нам в ЖКС «Фонтанский», надо провести совместное собрание жильцов с представителями коммунального предприятия и подписать его протокол.

Долги за коммуналку: какой компании все же надо оплатить?

А вот деньги, которые жильцы платили «Сервис Плюс» за «незаконно» предоставленные услуги, — «ушли в песок». Если же счета не оплачивали — за долги можно не переживать.

— Здесь можно говорить о мошеннических действиях «Сервис Плюс» в получении этих денег, — считает Владимир Пятигорец, — Конечно, криминального здесь нет. Это я слишком сказал. Но если у компании не было полномочий на заключение договоров, то она ввела жильцов дома в заблуждение. Можно, конечно, обратиться в суд и требовать вернуть свои деньги в судебном порядке. Но здесь расчет на то, что деньги не такие большие, а разбирательство потребует немалых затрат. Поэтому люди судиться не будут.

Если же вы игнорировали платежки от ЖКС «Фонтанский» — заплатить придется. Как пояснили в коммунальном предприятии, чтобы выяснить, есть ли долги по начислениям, следует обратиться в его технический отдел. Там расскажут, с какого и по какой месяц ваш дом находился под управлением «Сервис Плюс», а какой срок им управлял ЖКС «Фонтанский». Ну а потом — в бухгалтерию. Там определят вашу задолженность.

Коммунальные войны продолжаются. И в этой ситуации, советует юрист, лучшее решение для жильцов многоквартирных домов — провести общее собрание и создать ОСМД или выбрать управляющего, который устроит большинство. Только решение это должно быть принято самими владельцами квартир. А ни в коем случае не «инициативной группой». В противном случае вам грозит снова оказаться в заложниках «коммунальных разборок».

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