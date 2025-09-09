Ключевые моменты:

Долг за управление многоквартирными домами составляет более 643 млн грн.

За централизованное водоснабжение и водоотведение население должно более 365 млн грн.

Задолженность за коммунальные услуги в Одесской области

Жители региона задолжали более 1,1 миллиарда гривен только за часть услуг. На данный момент суммы долгов распределились следующим образом:

управление многоквартирными домами — 643,3 млн грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение — 365,6 млн грн,

вывоз бытовых отходов — 139,4 млн грн.

Данные не учитывают долги за тепло, горячую воду, природный газ и электроэнергию, поэтому реальная сумма задолженности может быть значительно выше.

Для сравнения, в Киевском регионе долги за содержание жилья и водоснабжение превысили 850 млн грн, а за тепло и горячую воду — 729 млн грн. Лидером по уровню общей задолженности является Днепропетровская область с более чем 8,7 млрд грн долгов без учета газовых и электрических платежей.

