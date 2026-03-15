Ключевые моменты:
- 16 марта в Одессе и области ожидается переменная облачность, без осадков.
- Дневная температура воздуха: 9–11°С в городе, местами до 14°С в области.
- Ветер северо-восточный, 9-4 м/с; ночью 2-4°С тепла в Одессе, до 1°С мороза в области.
- На автодорогах возможна утренняя дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Одессе 16 марта
По Одессе на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.
Также напомним, что 17 и 18 марта в Одессе останутся без газа десятки домов в Приморском районе и в районе Молдаванки из-за плановых ремонтных работ
Погода в Одесской области 16 марта
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
