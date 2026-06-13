Ключевые моменты:
- Опасных метеорологических явлений в городе не ожидается.
- Днем воздух прогреется до приятных +24…+25°C.
- Температура воды в Одессе колеблется от 18 до 19 градусов.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июня 2026 года
На завтра, 14 июня, синоптики обещают одесситам комфортную погоду без сюрпризов. Солнце будет часто выглядывать из-за облаков, но при этом не будет «жарить» в полную силу. Самое важное для планов на выходной — осадков в самой Одессе не обещают, так что зонтики можно оставить дома.
Ночь будет достаточно свежей: столбики термометров покажут +14…+16°C.
А вот днем наступит настоящая курортная благодать — температура поднимется до +22…+25°C. Ветер будет умеренным, 7–12 м/с, днем он сменит направление с северо-западного на юго-западный.
Для тех, кто уже подумывает о пляже: вода в Черном море у одесских берегов сейчас прогрета до 18–19 градусов. Это еще не «парное молоко», но вполне подходит для того, чтобы освежиться во время прогулки по Трассе здоровья.
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Если же вы планируете поездку по области, будьте внимательнее: в дневное время местами возможен кратковременный дождь и даже гроза. При этом на дорогах региона видимость будет отличной.
И небольшой спойлер на будущее: наслаждайтесь этой мягкой погодой сейчас, потому что уже к концу следующей недели в южных областях Украины синоптики прогнозируют постепенное потепление до +33°C.