Ключевые моменты:

Опасных метеорологических явлений в городе не ожидается.

Днем воздух прогреется до приятных +24…+25°C.

Температура воды в Одессе колеблется от 18 до 19 градусов.

Прогноз погоды в Одессе на 14 июня 2026 года

На завтра, 14 июня, синоптики обещают одесситам комфортную погоду без сюрпризов. Солнце будет часто выглядывать из-за облаков, но при этом не будет «жарить» в полную силу. Самое важное для планов на выходной — осадков в самой Одессе не обещают, так что зонтики можно оставить дома.

Ночь будет достаточно свежей: столбики термометров покажут +14…+16°C.

А вот днем наступит настоящая курортная благодать — температура поднимется до +22…+25°C. Ветер будет умеренным, 7–12 м/с, днем он сменит направление с северо-западного на юго-западный.

Для тех, кто уже подумывает о пляже: вода в Черном море у одесских берегов сейчас прогрета до 18–19 градусов. Это еще не «парное молоко», но вполне подходит для того, чтобы освежиться во время прогулки по Трассе здоровья.

Если же вы планируете поездку по области, будьте внимательнее: в дневное время местами возможен кратковременный дождь и даже гроза. При этом на дорогах региона видимость будет отличной.

И небольшой спойлер на будущее: наслаждайтесь этой мягкой погодой сейчас, потому что уже к концу следующей недели в южных областях Украины синоптики прогнозируют постепенное потепление до +33°C.