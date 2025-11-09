Ключевые моменты:

  • Вечером 9 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар.
  • Горело одноэтажное нежилое здание по улице Проектируемой.
  • Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
  • Пострадавших и погибших нет.

Горело одноэтажное нежилое здание по улице Проектируемой. К моменту прибытия спасателей пламенем было охвачено почти все сооружение.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 350 м кв.

Причина и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

