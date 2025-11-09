Ключевые моменты:
Горело одноэтажное нежилое здание по улице Проектируемой. К моменту прибытия спасателей пламенем было охвачено почти все сооружение.
Пожарные ликвидировали пожар на площади 350 м кв.
Причина и ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее в Одессе два часа не могли потушить горящий трехэтажный дом.
