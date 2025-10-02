Ключевые моменты:

В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину 86 ударными БПЛА, из которых 53 удалось сбить.

Более 3о дронов попали по целям в шести регионах. Были нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре, в том числе в Одессе.

158 боевых столкновений произошло за сутки. Противник атакует на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Зафиксированы сотни обстрелов, авиаударов и применение управляемых авиабомб. ВСУ сдерживают атаки и наносят врагу ощутимые потери.

США планируют передать Киеву разведданные для ударов по объектам энергетики в глубине РФ.

Масштабная атака дронами 2 октября

В ночь на вторник 2 октября Россия выпустила по Украине 86 ударных беспилотников, в том числе дроны Shahed и «Гербера». Силы ПВО сбили или подавили 53 из них, однако 31 дрон достиг целей в шести регионах страны, сообщили в Воздушных силах.

Основным направлением удара стала железнодорожная инфраструктура — пострадали в том числе объекты в Одессе. Есть пострадавшие, задерживаются поезда.

ВСУ сдерживают натиск по всей линии фронта

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 158 боевых столкновений. Наиболее ожесточённые бои шли на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Российские войска совершили тысячи обстрелов, включая 74 авиаудара и применение более 160 управляемых авиабомб.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов село Новое Шахово Покровского района Донецкой области, сообщает проект DeepState.

По данным аналитиков, украинские защитники также отбросили врага вблизи сел Никаноровка и Золотой Колодец в Донецкой области.

В то же время армия страны-агрессора России продвинулась возле Новоивановки и в Полтавке Запорожской области.

За сутки Силы обороны отразили десятки атак и нанесли оккупантам серьёзный урон — ликвидированы 980 военных РФ, уничтожено более 300 единиц техники, включая дроны, танки и артиллерию.

США усиливают поддержку

На этом фоне США усиливают поддержку Украины. По информации The Wall Street Journal, американские разведслужбы получат разрешение делиться с Украиной данными для нанесения ударов по российским энергетическим объектам — НПЗ, трубопроводам, электростанциям, расположенным в глубине территории РФ. Цель — снизить доходы Кремля от нефти и ослабить его возможности продолжать войну.

Также США рассматривают возможность поставки дальнобойных ракет наземного и воздушного базирования, включая Tomahawk и Barracuda, с дальностью до 800 км. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.