Ключевые моменты:
- После недавнего ливня в Одессе коммунальные службы устраняют последствия непогоды;
- В настоящее время подтоплены участки улиц Одария (порт) и Балтская дорога, 68 – проезд возможен, но затруднен;
- Участок Балтской дороги, 76, остается непроезжим.
О состоянии городских дорог рассказали в пресс-службе одесской мэрии.
Так, на на 9:00 часов ситуация следующая:
Подтоплено, но проезд есть:
- ул. Одария (порт);
- ул. Балтская дорога, 68.
Проезда нет:
- ул. Балтская дорога, 76.
Напомним, в субботу, 4 октября, в Одессе прошел очередной сильный дождь. В результате часть дорог оказались подтопленными.
Отметим, что сегодня днем существенных осадков в Одессе и области синоптики не прогнозируют.
По теме: Какие улицы Одессы может затопить во время ливня – опубликован список.