Ключевые моменты:

  • После недавнего ливня в Одессе коммунальные службы устраняют последствия непогоды;
  • В настоящее время подтоплены участки улиц Одария (порт) и Балтская дорога, 68 – проезд возможен, но затруднен;
  • Участок Балтской дороги, 76, остается непроезжим.

О состоянии городских дорог рассказали в пресс-службе одесской мэрии.

Так, на на 9:00 часов ситуация следующая:

Подтоплено, но проезд есть:

  • ул. Одария (порт);
  • ул. Балтская дорога, 68.

Проезда нет:

  • ул. Балтская дорога, 76.

Напомним, в субботу, 4 октября, в Одессе прошел очередной сильный дождь. В результате часть дорог оказались подтопленными.

Отметим, что сегодня днем существенных осадков в Одессе и области синоптики не прогнозируют.

По теме: Какие улицы Одессы может затопить во время ливня – опубликован список.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме