Ключевые моменты:

Одесса получила энергетическую помощь на сумму почти 4,5 млн грн.

Город получил 6 мощных генераторов разной мощности.

Оборудование передали города-побратимы из Польши и Германии.

Энергетическая помощь Одессе от международных партнеров

Парк альтернативной генерации Одессы пополнился шестью современными генераторами. Это очередной результат сотрудничества города с международными партнёрами, которые продолжают поддерживать Украину в условиях энергетических вызовов.

Как сообщили в мэрии Одессы, пять генераторов разной мощности передал Фонд Гданьска по инициативе городских властей. Еще один генератор средней мощности Одесса получила от немецкого города-побратима Гейдельберга.

Все полученное оборудование будет использоваться на объектах критической инфраструктуры. Это поможет обеспечить стабильную работу важных городских служб и повысить энергетическую безопасность Одессы в сложных условиях.

Напомним, на Одесчине после массированных обстрелов и продолжительного блэкаута введена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за нарушения нормальных условий жизни десятков тысяч жителей.

Читайте также: Семьям с детьми с инвалидностью бесплатно выдадут зарядные станции: условия и сроки