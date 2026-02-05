Ключевые моменты:
- Одесса получила энергетическую помощь на сумму почти 4,5 млн грн.
- Город получил 6 мощных генераторов разной мощности.
- Оборудование передали города-побратимы из Польши и Германии.
Энергетическая помощь Одессе от международных партнеров
Парк альтернативной генерации Одессы пополнился шестью современными генераторами. Это очередной результат сотрудничества города с международными партнёрами, которые продолжают поддерживать Украину в условиях энергетических вызовов.
Как сообщили в мэрии Одессы, пять генераторов разной мощности передал Фонд Гданьска по инициативе городских властей. Еще один генератор средней мощности Одесса получила от немецкого города-побратима Гейдельберга.
Все полученное оборудование будет использоваться на объектах критической инфраструктуры. Это поможет обеспечить стабильную работу важных городских служб и повысить энергетическую безопасность Одессы в сложных условиях.
Напомним, на Одесчине после массированных обстрелов и продолжительного блэкаута введена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за нарушения нормальных условий жизни десятков тысяч жителей.
Читайте также: Семьям с детьми с инвалидностью бесплатно выдадут зарядные станции: условия и сроки