Ключевые моменты:
- В ночь на 27 апреля вражеские дроны атаковали Одессу. Разрушены дома, отель, склады и автомобили горожан, возникли пожары.
- В разных районах города спасатели фиксируют падение обломков БпЛА.
- Предварительно, пострадали 13 человек.
- На местах развернуты оперативные штабы.
«Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Есть попадание в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города… Помимо жилых домов, повреждения получили также здание гостиницы и стоявшие рядом автомобили», – проинформировал этой ночью глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил масштаб разрушений:
«В нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, отеля, складских помещений и автомобилей».
Также в разных районах города фиксируют падение обломков БпЛА, которые спровоцировали локальные пожары.
По предварительной информации, в результате ночной атаки пострадали 13 человек.
На местах «прилетов» работают все соответствующие службы – ликвидируют последствия атаки и оказывают пострадавшим необходимую помощь. Развернуты оперативные штабы.
Данные о последствиях атаки уточняются.