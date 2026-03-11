Ключевые моменты:

Одесса среди аутсайдеров: город набрал 0 баллов за экосистему открытых данных в рейтинге программы «Прозрачные города».

Исследования для евроинтеграции: оценено 11 муниципалитетов по 40 критериям.

Проблемы Одессы: отсутствие единого раздела об открытых данных на сайте горсовета (информация разбросана по подразделениям), пустой кабинет на data.gov.ua, нехватка ключевых документов open data и т.д.

Одесса проиграла евроинтеграционный тест

Программа «Прозорі міста» исследовала готовность муниципалитетов к интеграции с ЕС, согласованного с принципами Совета Европы, Планом Ukraine Facility и отчетами Еврокомиссии за 2023–2025 годы.

Следует отметить, что аналитики оценили 11 городов по 40 критериям экосистемы открытых данных, где максимум составил 100 баллов. К слову, средний уровень выполнения — 23,1%.

Что касается Одессы, то наш город получил 0 баллов и занял последнее место. Кстати, Полтава тоже получила подобную оценку.

Причины такого балла: отсутствие отдельного тематического раздела об открытых данных на официальном сайте Одесского городского совета, пустой электронный кабинет data.gov.ua по состоянию на 5 декабря 2025 года, отсутствие утвержденных ключевых документов относительно open data и централизованного контроля за обнародованием наборов. Кроме того, сайт Одесского городского совета спроектирован так, что страницы «Открытые данные» разбросаны по структурным подразделениям ОМС. А это противоречит европейским принципам user-centricity и one-stop-shops.

Среди лидеров рейтинга Киев, который получил 44,3 балла. Все благодаря утвержденному в 2024 году документу и наполнению кабинета на data.gov.ua без проблем с харвестингом. Также в лидерах Луцк – 40 баллов, Кропивницкий и Львов – по 35,3.

Также читайте: Вопросы о графиках и расписании социальных автобусов в Одессе: почему молчит городская власть