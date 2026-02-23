Ключевые моменты:

Глава Одесской МВА Сергей Лысак заявляет, что Пункты несокрушимости работают на полную мощность.

Реальная ситуация по ул. Вильямса, 57: 22 февраля в 17:00 Пункт «незламності» работал. К 20:00 палатку внезапно убрали без объяснений.

Вечер 22 февраля – люди остались без помощи.

Власти не сообщили о демонтаже.

Без света восьмые сутки

Глава Одесской МВА Сергей Лысак информирует, что проблемных локаций в Одессе много. Он отметил, что идет непростая работа ДТЭК.

Также чиновник подчеркнул, что Пункты «незламності» продолжают работать на полную мощность. По его словам, только за минувшие сутки их посетили 10 349 человек.

А что же на самом деле? Корреспондентка «Одесской жизни» Анна Волошина в своей публикации написала, что еще вчера, 22 февраля, в 17.00 на ул. Вильямса, 57 работал Пункт «незламності» . А уже по состоянию на 20:00 22 февраля палатку забрали. Также разобрали пункт обогрева рядом.

По информации нашей корреспондентки, недавно полицейская приглашала и констатировала: мы работаем круглосуточно, приходите согреться. Кроме этого, представительница Киевской администрации отмечала, что палатка будет стоять до тех пор, пока не включат свет.

Анна отмечает, что Пункт «незламності» , действительно, был нужен жителям района. Ведь сюда приносили горячие обеды благотворительные фонды и организации. Люди набирали кипяток в термосы, дети запаривали мивину. А некоторые даже мололи мясной фарш. Кроме этого, соседи, у которых есть газовые плиты, приглашали домой приготовить еду. Ведь много многоэтажек в Одессе только на электроплитах. Соответственно приготовить горячую еду дома нет возможности.

В общем, света нет в домах одесситов с 16 февраля. Однако власти обещали, что палатка будет стоять до тех пор, пока не включат электричество… По факту, палатки разобрали раньше и на вечер люди остались один на один со своими проблемами. Без объявления, какой-либо коммуникации. Правда, коммуникация одесской власти с людьми это тоже проблема.

Нашей сотруднице повезло, и к утру 23 февраля в ее доме появилась электроэнергия. Однако многие пока до сих пор без света… 8 сутки.

К слову, некоторые в комментариях пишет, что у их домов так и не развернули Пункты. Соответственно люди без тепла и света вынуждены искать где заряжать свои гаджеты в других районах.