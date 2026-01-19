Ключевые моменты:

Одесская область вместе с Ровенщиной замыкает пятерку регионов-лидеров по количеству новых исполнительных производств из-за долгов перед работниками.

За прошлый год в Украине зафиксирован пятилетний антирекорд: количество новых дел по задолженностям выросло на 30% по сравнению с 2024 годом.

Главными должниками остаются частные компании (62% случаев), однако значительная доля приходится на коммунальные и государственные предприятия.

Критическая ситуация наблюдается в промышленности: более половины всех долгов сосредоточены в химической отрасли и сфере энергоснабжения.

Масштабы проблемы в цифрах

На сегодняшний день в Украине остаются открытыми более 36,6 тысячи производств по невыплате заработных плат. Прошлый год стал переломным: было зафиксировано свыше 9 тысяч новых дел, что на треть превышает показатели 2024 года. Эксперты отмечают, что это худшая динамика за последние пять лет, а некоторые судебные споры не могут разрешиться еще с 2017 года.

Кто в антирейтинге?

Одесский регион официально вошел в пятерку крупнейших должников страны. Статистика распределилась следующим образом:

Днепропетровская область (лидер с показателем 3,2 тыс. дел);

Ивано-Франковская;

Сумская;

Львовская;

Одесская и Ровенская области (по 530 новых производств в каждой).

Где платят хуже всего?

Основной удар пришелся на промышленный сектор. Почти 29% всей задолженности накопили предприятия химической отрасли. Еще 27% долгов приходятся на сферу поставок газа и электроэнергии.

Интересно, что львиная доля неплательщиков – это частный бизнес (62%). На коммунальные предприятия (КП) приходится четверть всех производств, а государственные учреждения накопили около 13% от общего объема долгов. Чаще всего в судебных реестрах фигурируют общества с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерные общества.

