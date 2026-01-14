Ключевые моменты:

15 мест в общежитиях Службы по делам детей готовы для пострадавших семей.

Одесса усиливает готовность к чрезвычайным ситуациям из-за роста вражеских обстрелов.

Дети смогут жить в общежитиях

Служба по делам детей Одесского городского совета подготовила 15 мест для временного размещения детей и семей, жилье которых пострадало от повреждений. Соответственно семье с детьми, которым негде жить после обстрела 13 января, смогут получить временное убежище.

Также Константин Талалаев, заместитель Одесского городского головы проверил условия содержания детей-сирот, включая попавших в затруднительное положение.

Следует отметить, что Служба по делам детей Одесского городского совета повысила готовность к чрезвычайным ситуациям, ведь обстрелы врага постоянно усиливаются.

Напомним, в настоящее время заблокирована программа обеспечения жильем детей-сирот и детей без родительской опеки из-за правовой коллизии. Ведь большинство очередников достигло совершеннолетия, а распорядителем средств остается Служба по делам детей.