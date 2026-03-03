Ключевые моменты:

Повреждены склад сухих грузов и дорожные контейнеры.

В административных зданиях выбиты окна.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Атака беспилотников на Одесскую область 3 марта: последствия

В ночь на 3 марта враг атаковал Одесская область ударными дронами. Под удар попали объекты, связанные с портовой и транспортной инфраструктурой региона.

В результате обстрела повреждён склад сухих грузов, а также дорожные контейнеры. В административных зданиях выбиты окна. По официальной информации, возгораний после попаданий не произошло.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

На местах работают экстренные и коммунальные службы — специалисты ликвидируют последствия удара. Правоохранители фиксируют разрушения и документируют очередные военные преступления страны-агрессора.

Напомним, утром 2 марта под массированной атакой беспилотников оказалась Одесса вместе с пригородом. Были зафиксированы разрушения в жилом секторе. Также Одесса строит многоуровневую систему обороны, усиливает фортификации и привлекает добровольцев.

Читайте также: Сбитый над Одесской областью «шахед» оказался в музее лицея в Любашевке