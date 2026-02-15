Ключевые моменты:

Коммунальные бригады ремонтируют ямы холодным асфальтом даже при минусовых температурах.

После морозов и снегопадов на дорогах Одесской области появилось много ям – водители жалуются.

Дорожники оперативно устраняют деформацию аварийным ремонтом холодными асфальтобетонными смесями.

Приоритет — проблемные участки на трассах других регионов и Киева.

Сошел снег, сошел асфальт

Украинские водители жалуются, что после продолжительных морозов и снегопадов на дорогах появилось много ям. Одесская область не исключение. Именно поэтому в регионе решили оперативно зайнтяться ремонтом дорожного покрытия.

Служба восстановления и развития инфораструктуры в Одесской области проинформировала, на днях дорожники оперативно устраняли деформации покрытия аварийным ремонтом с помощью холодных асфальтобетонных смесей.

Следует отметить, что особое внимание было уделено проблемным участкам на трассах, соединяющих Одесскую область с другими регионами и Киевом.

Добавим, что аварийные ямы заполняют именно холодными асфальтобетонными смесями. Это готовая органоминеральная смесь для быстрого ямочного ремонта, содержащая минеральные компоненты (щебень, песок), модифицированный битум и специальные добавки. К слову, холодный асфальт не нуждается в нагревании, работает даже при низких температурах или на влажной поверхности, что идеально для условий с минусовым воздухом.

Напомним, Одесская область попала в тройку регионов с наибольшим количеством протоколов за управление под хмельком. Всего по стране из-за таких водителей за год погибли 73 человека.