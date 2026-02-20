Ключевые моменты:

Последствия непогоды в Одессе: повалено 26 деревьев и веток за двое суток.

В Одесской области состоялось 11 выездов ГСЧС в сутки для вытягивания авто из снежных заносов.

Больше всего обращений: Одесса, Подольский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Болградский, Раздельнянский районы.

Ненастье накрыло Одесщину

По информации ГСЧС, за сутки из-за сложных погодных условий спасатели Одесской области 11 раз выезжали на спасение водителям, чьи авто застряли в снежных заносах. Больше всего обращений поступило из Одессы, а также Подольского, Измаильского, Белгород-Днестровского, Болградского и Раздельнянского районов.

В общем, работники ГСЧС извлекали из снежных ловушек кареты «скорой», рейсовые автобусы, легковушки и грузовики. Автомобили не могли двигаться дальше из-за сугробов и сильной гололедицы. В результате спасатели спецтехникой буксировали автомобили на чистые участки путей.

Стоит отметить, что в Одессе из-за непогоды за двое суток было свергнуто 26 деревьев и больших веток. Коммунальщики завершили работы по ликвидации последствий.

