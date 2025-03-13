Как сообщает коммунальное учреждение «СМЭП», работы будут проводиться на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Леси Украинки (Гагарина).
«Работы планируется провести в течение недели. Просим быть внимательными и заранее планировать свой маршрут», – предупреждают коммунальщики одесситов.
Ранее в Одессе модернизировали светофоры на восьми оживленных перекрестках.
Также «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе внедрена схема кругового движения на пересечении ул. Независимости (Армейской) ул. Добровольцев (Говорова). Это упорядочит движение на сложном перекрестке и сделает его более безопасным.