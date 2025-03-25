Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале города.

Так, круговое движение планируется внедрить на следующих локациях:

пересечение Ланжероновской и Гаванной,

пересечение улиц Добровольцев и Независимости,

пересечение Мечникова, Болгарской и Костецкой.

«Если у вас есть идеи, где было бы целесообразно организовать круговое движение, пишите в наши социальные сети свои предложения», — говорится в сообщении.

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Новые дорожные разметки в течение 2025 года появятся на следующих, уже существующих круговых развязках:

7-й станции Люстдорфской дороги,

Заболотного и Владимира Великого,

Тираспольская площадь,

площадь Менделя Мойхер-Сфорима.

Кроме того, коммунальщики планируют установить центральные островки безопасности на ранее организованных круговых развязках на улицах:

пересечение Львовской и Долгой,

кольцо возле мемориала 411-й батареи,

пересечение Степовой и Комитетской.

Напомним, в Одессе планируют ремонт разворотного кольца трамвайного маршрута №7. На предприятии «Одесгорэлектротранс»обещают, что ремонт будут делать без остановки движения.