круговое движение
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Об этом сообщается на официальном Телеграм-канале города.

Так, круговое движение планируется внедрить на следующих локациях:

  • пересечение Ланжероновской и Гаванной,
  • пересечение улиц Добровольцев и Независимости,
  • пересечение Мечникова, Болгарской и Костецкой.

«Если у вас есть идеи, где было бы целесообразно организовать круговое движение, пишите в наши социальные сети свои предложения», —  говорится в сообщении.

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Новые дорожные разметки в течение 2025 года появятся на следующих, уже существующих круговых развязках:

Кроме того, коммунальщики планируют установить центральные островки безопасности на ранее организованных круговых развязках на улицах:

  • пересечение Львовской и Долгой,
  • кольцо возле мемориала 411-й батареи,
  • пересечение Степовой и Комитетской.

Напомним, в Одессе планируют ремонт разворотного кольца трамвайного маршрута №7. На предприятии «Одесгорэлектротранс»обещают, что ремонт будут делать без остановки движения.

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