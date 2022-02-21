Новости Одессы и Одесской области

Обзор главных новостей Одессы за выходные 19-20 февраля

Обзор главных новостей Одессы за выходные 19-20 февраля

В субботу 19 и воскресенье 20 февраля в Одессе и не только происходило много интересных и важных событий. Начнем по порядку:

Рецепты

 Мы рассказали, зачем с деревьев на Дерибасовской снимут всю рекламу и иллюминацию.

В зеленой зоне на Таирова тайком ночью спилили десяток здоровых деревьев ради автомойки.

В Одессе возле Дюка прошла красочная акция в День герба Украины.

С одесского дома Либмана уже сняли драпировку и наполовину леса.

В Одессе неизвестные устроили стрельбу на заправке. В результате тяжелые ранения получил иностранец.

На улице Варненской горела клиника «Инто-Сана». Обошлось без пострадавших, хотя больных пришлось эвакуировать.

В Одессе и области на улицах появится военная техника: это украинские военные будут проводить учения.

В воскресенье тысячи одесситов пришли на Марш Единства.

Свой юбилей отметил одесский мастер сцены, актер-кукловод Анатолий Лукьянченко.

В центре Одессы появилась «love»-скамейка

Стало известно, что в центре Одессы над памятником архитектуры надстроят «мансарду» и превратят его в отель.

На Успенской горело здание колледжа: того, где был смертельный пожар в 2019.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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