Обзор главных новостей Одессы за выходные 19-20 февраля

В субботу 19 и воскресенье 20 февраля в Одессе и не только происходило много интересных и важных событий. Начнем по порядку:
Мы рассказали, зачем с деревьев на Дерибасовской снимут всю рекламу и иллюминацию.
В зеленой зоне на Таирова тайком ночью спилили десяток здоровых деревьев ради автомойки.
В Одессе возле Дюка прошла красочная акция в День герба Украины.
С одесского дома Либмана уже сняли драпировку и наполовину леса.
В Одессе неизвестные устроили стрельбу на заправке. В результате тяжелые ранения получил иностранец.
На улице Варненской горела клиника «Инто-Сана». Обошлось без пострадавших, хотя больных пришлось эвакуировать.
В Одессе и области на улицах появится военная техника: это украинские военные будут проводить учения.
В воскресенье тысячи одесситов пришли на Марш Единства.
Свой юбилей отметил одесский мастер сцены, актер-кукловод Анатолий Лукьянченко.
В центре Одессы появилась «love»-скамейка
Стало известно, что в центре Одессы над памятником архитектуры надстроят «мансарду» и превратят его в отель.
На Успенской горело здание колледжа: того, где был смертельный пожар в 2019.
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