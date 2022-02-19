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Одесский дом Либмана: уже без драпировки и наполовину без лесов (фото)

Одесский дом Либмана: уже без драпировки и наполовину без лесов (фото)

С дома Либмана, одной из жемчужин одесской архитектуры, который сейчас реставрируют, сняли драпировку. Более того: частично уже можно полюбоваться тем, как теперь выглядит памятник архитектуры – со стороны Преображенской со здания убраны леса.

Рецепты

Работы еще продолжаются, даже на той стороне, где нет лесов, но мы уже можем увидеть, как смотрится теперь отреставрированная часть знаменитого дома, не менее известного, чем его сосед – дом Руссова.

Леса со стороны улицы Садовой еще не сняты.

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Реставрация дома Либмана прошла много непростых этапов. Работы начались в 2019 году, их периодически останавливали, меняли подрядчиков. В доме рухнула крыша. Реставрация затянулась по срокам, но то, что уже можно увидеть, радует глаз. Памятник архитектуры уже сейчас предстает в совершенно новом облике.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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