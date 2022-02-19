С деревьев на Дерибасовской снимут всю рекламу и иллюминацию – зачем? (фото)

Одесские коммунальщики просят местных жителей и предпринимателей убрать с деревьев на улице Дерибасовской рекламные щиты, таблички, кабельные линии, иллюминацию и прочие конструкции. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно.
Как сообщает на своей странице в Facebook КП «Горзелентрест», это связано с проведением благоустройства по Дерибасовской.
Так, уже в понедельник, 21 февраля 2022 года, на Дерибасовской будут работать инспекторы «Горзелентреста», которые выдадут предписания по конструкциям, подлежащим демонтажу.
«В случае невыполнения условий предписания демонтаж будет произведен принудительно сотрудниками КП «Горзелентрест» и КП «Одесгорсвет»,
– сказано в сообщении.
Ранее мы рассказывали, как в центре Одессы убирают новогоднюю иллюминацию.
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Фото КП «Горзелентрест»
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