В зеленой зоне на Таирова спилили десяток здоровых деревьев ради автомойки (фото, видео)

В Одессе на Таирова набирает обороты конфликт с застройкой зеленой зоны на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской. На днях здесь спилили несколько совершенно здоровых деревьев софоры японской, высаженных горожанами еще в 90-е годы. И скоро на этом месте будет не сквер, а очередная автомойка. В то же время застройщик утверждает, что действует законно.

Автомойка раздора: одесситы хотят зеленую зону, а не стройку

Ранее участок земли площадью 0,03 га на углу Ильфа и Петрова и Архитекторской городские власти продали частнику, который собирается построить здесь автомойку. Он уверяет, что получил в горсовете соответствующие градостроительные условия и зарегистрировал уведомление о строительстве.

Между тем, как сообщала «Одесская жизнь», жители близлежащих многоэтажек против этой стройки. Люди небезосновательно опасались, что ради автомойки уничтожат как растущие на участке деревья, так и близлежащие зеленые насаждения.

Одесситов поддержали общественные активисты. На месте будущей стройки уже несколько раз проходили акции протеста. Местные жители даже сломали возведенный здесь забор, который позже демонтировали.

Эколог: одесситов лишают зеленых зон под видом благоустройства

Между тем, накануне худшие прогнозы оправдались: рабочие, нанятые владельцем участка, безжалостно избавились от десятка деревьев.

«Посмотрите, как в Одессе реализуется градостроительная политика. Просто уничтожают парковые массивы и скверы. Прямо сейчас, среди бела дня, прямо на головы детям пилят деревья в сквере Ильфа и Петрова/Архитекторская!.. Под снос попадают более двадцати здоровых красивых деревьев. Поскольку участок более двух соток, то согласно лесовому кодексу, он может рассматриваться как лесной массив, с соответствующим регламентированием режимов использования и удаления деревьев. Здесь городские чиновники утвердили строительство автомойки под видом благоустройства… Да, право собственности, но как можно городской сквер не определить соответствующим целевым назначением земли? Очевидно же, что это парковая зона!..»,

– так прокомментировал ситуацию одесский эколог, глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Также Балинский опубликовал у себя в Facebook небольшое интервью с местными жителями:

Одесский ГАСК: строительство автомойки на Таирова законно

Между тем, как заявили журналистам «Думской» в городском ГАСКе, данное строительство вполне законно: участок находится в частной собственности еще с 2000-х: его приобрели на земельном аукционе.

В 2020 году муниципальный департамент архитектуры и градостроительства выдал собственнику градусловия на проектирование и строительство автомойки самообслуживания «с максимальным сохранением зеленых насаждений и благоустройством зеленой зоны».

В мае 2021 года застройщик зарегистрировал извещение о начале строительных работ.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

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Фото Натальи Довбыш, видео ОО «Зеленый лист»