Поздравляем: у одесского мастера сцены, актера-кукловода — юбилей!

У настоящего мастера сцены, артиста Одесского академического театра кукол Анатолия Лукьянченко — юбилей. 20 февраля ему исполняется 75 лет!

Анатолий Леонидович — один из самых опытных актеров-кукольников не только Одессы, но и всей Украины. Еще бы: он занимается любимой профессией более полувека!

Как рассказывают в пресс-службе театра, артист живет и работает в нашем Кукольном театре, который называют домом сказок, с 1974 года.

В волшебном театре и артисты — волшебники, величают их мастерами-кукольниками, актерами-кукловодами. А каждая театральная кукла имеет не только свой характер, но и свои особенности, грани, тонкости. И к каждой необходим особый подход.

Анатолий Лукьянченко досконально владеет всеми видами театральных кукол. На творческом счету актера — многие сотни ролей в спектаклях для детей и взрослых. Образы, создаваемые им, всегда убедительны и многогранны. Он неоднократно принимал участие в международных фестивалях театров кукол, и в Украине, и за рубежом.

В театре рассказывают, что Анатолий Лукьянченко — пример блестящего актера-кукловода, который активно передает свой опыт молодым.

К своему юбилею артист пришел в прекрасной творческой и физической форме, он занят в ряде спектаклей текущего репертуара. А в одном из новых спектаклей театра «Dawn-way. Дорога в никуда» по пьесе Олега Богаева (вечерний репертуар) Анатолий Лукьянченко воплощает сразу несколько образов.

Анатолий Леонидович — член аттестационной комиссии театра, выполняет функции ассистента режиссера, обучает молодых актеров тонкостям профессии кукольника, участвует в концертах, творческих встречах со зрителями.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала однажды на еще одном волшебном действе Одесского театра кукол — экскурсии для детей по нашему дому сказок.

И нужно было видеть, с какой заботой, любовью артист театра Анатолий Лукьянченко рассказывал детям о куклах, о профессии актера-кукольника! Он так увлек маленьких одесситов своим увлекательным мастер-классом, что малышам еще долго не хотелось расходиться. Куклы в руках артиста Лукьянченко не просто двигались, разговаривали и танцевали, но и становились по-настоящему живыми. Волшебными!

Счастливого и доброго волшебства Вам, Анатолий Леонидович, — и в жизни, и на сцене любимого театра!

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Фото пресс-службы Одесского академического театра кукол

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