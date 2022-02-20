Новости Одессы и Одесской области

Поздравляем: у одесского мастера сцены, актера-кукловода — юбилей!

Поздравляем: у одесского мастера сцены, актера-кукловода — юбилей!

У настоящего мастера сцены, артиста Одесского академического театра кукол Анатолия Лукьянченко — юбилей. 20 февраля ему исполняется 75 лет!

Рецепты

Анатолий Леонидович — один из самых опытных актеров-кукольников не только Одессы, но и всей Украины. Еще бы: он занимается любимой профессией более полувека!

Как рассказывают в пресс-службе театра, артист живет и работает в нашем Кукольном театре, который называют домом сказок, с 1974 года.

Анатолий Лукьянчеко работает в Одесском театре кукол с 1974 года

В волшебном театре и артисты — волшебники, величают их мастерами-кукольниками, актерами-кукловодами. А каждая театральная кукла имеет не только свой характер, но и свои особенности, грани, тонкости. И к каждой необходим особый подход.

Анатолий Лукьянченко досконально владеет всеми видами театральных кукол. На творческом счету актера — многие сотни ролей в спектаклях для детей и взрослых. Образы, создаваемые им, всегда убедительны и многогранны. Он неоднократно принимал участие в международных фестивалях театров кукол, и в Украине, и за рубежом.

В театре рассказывают, что Анатолий Лукьянченко — пример блестящего актера-кукловода, который активно передает свой опыт молодым.

К своему юбилею артист пришел в прекрасной творческой и физической форме, он занят в ряде спектаклей текущего репертуара. А в одном из новых спектаклей театра «Dawn-way. Дорога в никуда» по пьесе Олега Богаева (вечерний репертуар) Анатолий Лукьянченко воплощает сразу несколько образов.

Анатолий Леонидович — член аттестационной комиссии театра, выполняет функции ассистента режиссера, обучает молодых актеров тонкостям профессии кукольника, участвует в концертах, творческих встречах со зрителями.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала однажды на еще одном волшебном действе Одесского театра кукол — экскурсии для детей по нашему дому сказок.

И нужно было видеть, с какой заботой, любовью артист театра Анатолий Лукьянченко рассказывал детям о куклах, о профессии актера-кукольника! Он так увлек маленьких одесситов своим увлекательным мастер-классом, что малышам еще долго не хотелось расходиться. Куклы в руках артиста Лукьянченко не просто двигались, разговаривали и танцевали, но и становились по-настоящему живыми. Волшебными!

Счастливого и доброго волшебства Вам, Анатолий Леонидович, — и в жизни, и на сцене любимого театра!

Еще похожие новости Одессы:

Поздравляем: у руководителя самого волшебного одесского театра – юбилей

Спектакль на улице: Одесский театр кукол необычно поздравил с Днем города

Фото пресс-службы Одесского академического театра кукол

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить