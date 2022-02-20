Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на улице Варненской горит клиника «Инто-Сана»

В Одессе на улице Варненской горит клиника «Инто-Сана»

Очевидцы сообщают о пожаре в частной медицинской клинике Into-Sana, расположенной по адресу ул. Варненская, 2.

Рецепты

В одесских социальных сетях стали публиковать видеоролики и фотографии, на которых виден дым, идущий с внутренней стороны здания.

Как сообщают очевидцы, спасатели уже на месте и проводят эвакуацию персонала и пациентов клиники.

По предварительной и не проверенной информации пожар начался в диагностическом отделении, где загорелся аппарат магнито-резонансной томографии (МРТ).

Никаких сведений о возможных жертвах, пострадавших, ущербе пока не поступало.

«Одесская Жизнь» будут и дальше следить за ситуацией и информировать своих читателей о развитии событий.

Ранее мы рассказывали о необычном инциденте в одной из одесских частных клиник. Там пациентку на инвалидной коляске буквально засосало в аппарат МРТ. Женщина получила травмы.

Еще похожие новости Одессы:

Видео телеграм-канала «Одесса как она есть» 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
1 комментарий
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Дедушка
Дедушка
10 минут назад

Жадность фраера сгубила

0
Ответить
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить