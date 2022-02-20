В Одессе на улице Варненской горит клиника «Инто-Сана»

Очевидцы сообщают о пожаре в частной медицинской клинике Into-Sana, расположенной по адресу ул. Варненская, 2.

В одесских социальных сетях стали публиковать видеоролики и фотографии, на которых виден дым, идущий с внутренней стороны здания.

Как сообщают очевидцы, спасатели уже на месте и проводят эвакуацию персонала и пациентов клиники.

По предварительной и не проверенной информации пожар начался в диагностическом отделении, где загорелся аппарат магнито-резонансной томографии (МРТ).

Никаких сведений о возможных жертвах, пострадавших, ущербе пока не поступало.

«Одесская Жизнь» будут и дальше следить за ситуацией и информировать своих читателей о развитии событий.

Ранее мы рассказывали о необычном инциденте в одной из одесских частных клиник. Там пациентку на инвалидной коляске буквально засосало в аппарат МРТ. Женщина получила травмы.

Еще похожие новости Одессы:

Видео телеграм-канала «Одесса как она есть»

Цей матеріал також доступний українською