День герба Украины: в Одессе возле Дюка прошла красочная акция (фото)

Сегодня, 19 февраля 2022 года, в день 30-й годовщины утверждения украинского герба – трезубца – в самом центре Одессе, у памятника Дюку курсанты и лицеисты провели праздничный перформанс: его участники создали «живую» фигуру национального символа Украины.
Как рассказала руководитель Одесского областного центра патриотического воспитания Наталья Михайленко, инициатором данной идеи выступил Одесский государственный университет внутренних дел, а фигуру трезубца разработал архитектор Аркадий Щупляков.
Статья по теме: Государственный герб Украины: от князя Владимира до наших дней
В акции приняли участие около 500 человек. В форму герба выстроились курсанты Одесского университета внутренних дел, Военной академии и Института Военно-Морских Сих Украины национального университета «Одесская морская академия»:
Помимо этого, университет внутренних дел растянул баннер в память о героях Небесной Сотни.
Напомним, 16 февраля Одесса отметила День единства. А завтра, 20 февраля, в центре Одессы снова пройдет патриотический Марш Единства. Его цель – показать, что украинцы едины в своем желании защитить страну от агрессора.
Читайте также: Подарок ко дню независимости: депутаты одобрили Большой герб Украины
Фото УСИ и с Facebook-страницы Натальи Михайленко
Цей матеріал також доступний українською