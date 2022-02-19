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День герба Украины: в Одессе возле Дюка прошла красочная акция (фото)

День герба Украины: в Одессе возле Дюка прошла красочная акция (фото)

Сегодня, 19 февраля 2022 года, в день 30-й годовщины утверждения украинского герба – трезубца – в самом центре Одессе, у памятника Дюку курсанты и лицеисты провели праздничный перформанс: его участники создали «живую» фигуру национального символа Украины.

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Как рассказала руководитель Одесского областного центра патриотического воспитания Наталья Михайленко, инициатором данной идеи выступил Одесский государственный университет внутренних дел, а фигуру трезубца разработал архитектор Аркадий Щупляков.

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В акции приняли участие около 500 человек. В форму герба выстроились курсанты Одесского университета внутренних дел, Военной академии и Института Военно-Морских Сих Украины национального университета «Одесская морская академия»:

День герба в Одессе5

День герба в Одессе2

День герба в Одессе3

День герба в Одессе4

Помимо этого, университет внутренних дел растянул баннер в память о героях Небесной Сотни.
Напомним, 16 февраля Одесса отметила День единства. А завтра, 20 февраля, в центре Одессы снова пройдет патриотический Марш Единства. Его цель – показать, что украинцы едины в своем желании защитить страну от агрессора.

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Фото УСИ и с Facebook-страницы Натальи Михайленко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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