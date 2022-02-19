День герба Украины: в Одессе возле Дюка прошла красочная акция (фото)

В зеленой зоне на Таирова спилили десяток здоровых деревьев ради автомойки (фото, видео) В Одессе на Таирова набирает обороты конфликт с застройкой зеленой зоны на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской. На днях здесь спилили несколько совершенно здоровых деревьев софоры японской, высаженных горожанами еще в 90-е годы. И скоро на этом месте будет не сквер, а очередная автомойка. В то же время застройщик утверждает, что действует законно. ПОДРОБНЕЕ

Необыкновенная парадная в необыкновенном одесском доме (фото) Далеко не в каждый исторический одесский дом сегодня можно попасть: кодовые замки зачастую так надежно укрывают от глаз людских местные достопримечательности, что порой, попав туда, кажется, что совершил «открытие». Потому что открывается вдруг перед тобой нечто поразительное. Так и с парадной исторического дома на Успенской, 7… ПОДРОБНЕЕ