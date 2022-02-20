В Одессе и области на улицах появится военная техника: в чем причина?

С 20 февраля по 5 марта в городе Одесса, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области пройдут военные учения. Жителей мест, где пройдут учения, просят не пугаться и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Об этом сообщили в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

В сообщении сказано, что с 20 февраля по 5 марта в городе Одесса, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области пройдут тактические учения с применением военной техники.

Руководство бригады просит жителей мест, где пройдут учения, не пугаться и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Также военные напоминают о запрете на освещение перемещения военной техники в соцсетях и средствах массовой информации.

Недавно «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж, как под Одессой зенитчики тренировались сбивать самолеты врага.

Напомним также, что с 15 февраля 2022 года и до начала марта в Одесской области проходят многоэтапные контрдиверсионные учения Службы безопасности Украины.

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