На Успенской горело здание колледжа: того, где был смертельный пожар в 2019

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании в Службу спасения поступило в 18:50 сообщение. Ранее здание арендовал Одесский колледж экономики и гостиничного бизнеса. Огнем были охвачены частично 1-й, 2-й этажи и чердачное помещение. Подразделения спасателей были направлены по повышенному номеру вызова. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенное жилое здание.

В 19:40 пожар был ликвидирован на площади 200 м2.

Пострадавших и погибших нет.

От ГСЧС привлекались 37 пожарных и 9 единиц техники.

Как оказалось, здание колледжем давно не эксплуатировалось. Учебный процесс проходит в корпусе на улице Героев Крут.

Одесский колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса – то самое учебное заведение, в котором был крупный пожар в 2019 году на Троицкой, 25. Тогда в огне погибли 16 человек, в том числе студенты.

Напомним, что сегодня был пожар в частной медицинской клинике на ул. Варненской. Там загорелась электрощитовая. Обошлось без жерт и пострадавших, но, на всякий случай, персонал клиники эвакуировал из здания больных.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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