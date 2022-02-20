Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появилась «love»-скамейка (фотофакт)

В центре Одессы появилась «love»-скамейка (фотофакт)

В центре Одессы, на ул. Дворянской, появилась романтичная скамейка в розовых тонах — еще один представитель романтичных мест города.

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Скамья не «из ряда вон», она выполнена в самом обычном дизайне, со спинкой. А вот рядом с ней изображено известное «love» — уже в необычном «формате», да еще и украшенное цветами.

В результате получился арт-объект, да еще с полезной функцией: можно просто посидеть, а можно и сфотографироваться.

В Одессе не так уже много романтичных мест, расположенных прямо на улицах города. С уличными скамейками у нас тоже «негусто». Так что добро пожаловать — и полюбоваться, и отдохнуть!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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