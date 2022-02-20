Тысячи одесситов пришли сегодня на Марш Единства (фоторепортаж)

Марш Единства прошел днем 20 февраля 2022 года в центре города Одесса. Его целью было показать, что одесситы вместе с остальной Украиной поддерживают независимость соей страны и готовы ее защищать.

Это второй марш в Одессе на этой неделе. В среду, 16 февраля, по улицам города прошло шествие в связи с Днем единства, объявленным президентом Зеленским. Но если это шествие было инициировано «сверху», то сегодняшний марш – целиком и полностью организовали простые одесситы. И не него без всяких указок людей пришло не меньше, чем на «президентский».

Цель обоих мероприятий — показать свою сплоченность и готовность защитить город и страну от любых угроз.

По предварительным оценкам на марш пришли 3-4 тысячи одесситов. Среди них было много детей и молодёжи.

В полдень участники вышли с Соборной площади и по улице Дерибасовской прошли к памятнику Дюку де Ришелье и Потемкинской лестнице, на которой развернули огромный флаг Украины.

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