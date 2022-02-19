В Одессе стреляли на заправке – что произошло?

Сегодня вечером, 19 февраля 2022 года, в Киевском районе Одессы случился инцидент на автозаправке «Сокар» на Люстдорфской дороге, где несколько мужчин устроили перестрелку с поножовщиной. Есть раненый.

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, сообщение о стрельбе на заправке поступило в полицию сегодня в 19:30. Предварительно установлено, что причиной послужил конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе «разборок» один из участников применил, вероятно, травматическое оружие.

В результате инцидента был ранен 29-летний уроженец другого государства, сейчас он находится в больнице.

На месте работают следователи. Подробности устанавливаются.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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