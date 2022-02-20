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В центре Одессы над памятником архитектуры надстроят «мансарду» и превратят в отель

В центре Одессы над памятником архитектуры надстроят «мансарду» и превратят в отель

Историческому зданию по улице Леха Качинского, 12 (бывшая Польская, 12) предстоит увеличить свою этажность. Хотя формально к его трем родным этажам прибавится только мансарда. Вот только неизвестно, сколько у нее будет етажей.

В центре Одессы появится еще один роскошный отель

Рецепты

И зданием, и землей под ним (в аренде на 49 лет) владеют компании, принадлежащие паре одесских бизнесменов Кауфмана и Грановского.

Муниципальный департамент архитектуры уже выдал градостроительные условия. Сейчас в здании располагаются многочисленные кафе и магазины. Но владельцы здания планируют перестроить его в гостиницу и объединить в один комплекс с отелем «Бристоль» (бывшая гостиница «Красная»).

Надстройку обещают сделать незаметной

Надстройка по высоте не должна превышать высоту боковых башен здания. Во дворе расположены несколько флигелей, пристроенных к зданию в середине 20 века. Исторический ценности они не представляют, а потому их подвергнут капитальной перестройке и также доведут высоту до уровня боковых башен.

В самом здании сделают перепланировку, чтобы организовать там гостиничные номера, а также рестораны, конференц и фитнес-зал.

При этом проектировщики обещают так надстроить мансарду, что не будет заметна с улиц Леха Качинского, Польской и Польского спуска. И только со стороны ул. Бунина будет видно, что здание обзавелось надстройкой.

Быть перестроенным – это судьба

Претерпевать перестройки, похоже судьба этого исторического здания. Построенное в 20-х годах 19 века, свою первую реконструкцию оно пережило в 1851 году. В 1891-92 дому заменили крышу и переделали фасад.

В 1904-1905 вновь полностью реконструировали. А в 1910 сделали надстройку со стороны Польской.

В 2002-03 годах там провели внутреннюю реконструкцию, что разместить офисы и биллиардный клуб «Один».

Первоначально здание было огромным ломбардом, в котором даже проложили рельсы, чтобы возить по ним тележки с ценностями.

Во времена СССР там разместили швейную фабрику им. Воровского. А уже в нынешнем столетие здание превратили в офисный центр и биллиардный клуб.

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Фото «Домофото» и ТOPClub

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Редакция ПРОФИЛЬ

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