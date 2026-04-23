Ключевые моменты:

Обстрел Днепра: Ночная атака РФ — 2 погибших, 8 раненых.

Заявления Кремля: Песков анонсировал возможную встречу Путина и Зеленского при условии «финализации договоренностей».

Кредит от ЕС: Ожидается 90 млрд евро для оборонного сектора, в том числе удвоение производства дронов-перехватчиков.

Транзит нефти: Возобновлены поставки российской нефти «Дружбой» в Словакию и Венгрию.

Трагические последствия ночного обстрела Днепра

В результате ночной атаки российских войск на Днепр количество жертв возросло: погибли два человека, а еще восемь получили ранения. Среди пострадавших двое детей — девушки 9 и 14 лет, которые были госпитализированы. В городе зафиксированы повреждения жилой застройки и возникновение пожаров в разных районах. Один человек на утро 23 апреля все еще не выходил на связь, поисково-спасательные работы продолжаются.

Заявления Кремля о возможной встрече президентов

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о якобы готовности Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако условием такой встречи названа исключительно «финализация договоренностей», которые уже должны быть предварительно проработаны. При этом российская сторона традиционно обвиняет Украину в отсутствии политической воли к урегулированию и называет полномасштабную войну «конфликтом». В то же время, отмечается, что хотя военно-политические переговоры стоят на паузе, гуманитарный трек продолжает работать.

Кредит от ЕС и наращивание производства дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украины есть потенциал удвоить производство дронов-перехватчиков — с одной тысячи до двух тысяч единиц в день.

Главным препятствием для этого является недостаток финансирования. Ожидается, что кредит от Европейского Союза в размере 90 млрд евро станет критически важным ресурсом для развития оборонного сектора и укрепления ПВО. Зеленский подчеркнул, что эта помощь является вопросом «жизни и выживания» для государства.

Возобновление транзита нефти и вопросы санкций

Украина возобновила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Это решение явилось результатом политических изменений в Венгрии и договоренностей внутри ЕС. В частности, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не будет препятствовать предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок нефти.

Также ожидается, что после запуска Дружбы Словакия поддержит принятие 20-го пакета санкций ЕС против России.

