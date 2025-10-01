Ключевые моменты:
- Часть троллейбусов и трамваев снова работает. С 1 октября на маршруты вышли несколько троллейбусных и трамвайных линий.
- Изменены маршруты автобусов. Из-за перекрытого перекрёстка на Люстдорфской дороге автобусы №7, 127, 146, 150, 185 и 221 временно объезжают проблемный участок.
- Ремонтные работы продолжаются. Движение будет ограничено до завершения ремонта. Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.
Как работает транспорт в Одессе после ливня
После сильного ливня, который частично парализовал движение в городе, Одесса постепенно возвращается к нормальной жизни. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с утра 1 октября на маршруты начали выходить троллейбусы и трамваи.
Работают троллейбусы:
- №2 (полностью),
- №3 (до 2-й Заставы),
- №7,
- №8 (до Химической),
- №9, №10 (через просп. Шевченко).
Из трамвайных маршрутов доступны №5, 15, 18, 28, 21.
Из-за аварийной ситуации и перекрытия движения на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана с 1 октября изменены схемы движения автобусных маршрутов №7, 127, 146, 150, 185, 221.
Автобус №185 движется в объезд через Королева — Ярослава Мудрого.
Автобусы №7, 127, 146, 150, 221 — через Тополину и Королева.
Из-за остановки работы насосных станций ООО «Инфоксводоканал» движение транспорта через Пересыпь пока невозможно.
Горожанам советуют заранее планировать поездки и следить за официальными обновлениями.
Как сообщалось ранее, за 7 часов 30 сентября в Одессе выпала почти двухмесячная норма дождя. Городские ливневки не справляются, ситуация сложная, но под контролем, говорят в мэрии. При этом, последствия стихии трагические — ливень унес жизни 9 человек, среди них — ребёнок. Подтоплены дома и квартиры, пострадал транспорт. Спасатели не прекращают работу уже почти сутки, помогая людям выбраться из воды и ликвидируя последствия.