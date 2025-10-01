общественный транспорт в Одессе

Ключевые моменты:

  • Часть троллейбусов и трамваев снова работает. С 1 октября на маршруты вышли несколько троллейбусных и трамвайных линий.
  • Изменены маршруты автобусов. Из-за перекрытого перекрёстка на Люстдорфской дороге автобусы №7, 127, 146, 150, 185 и 221 временно объезжают проблемный участок.
  • Ремонтные работы продолжаются. Движение будет ограничено до завершения ремонта. Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.

Как работает транспорт в Одессе после ливня

После сильного ливня, который частично парализовал движение в городе, Одесса постепенно возвращается к нормальной жизни. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с утра 1 октября на маршруты начали выходить троллейбусы и трамваи.

Работают троллейбусы:

  • №2 (полностью),
  • №3 (до 2-й Заставы),
  • №7,
  • №8 (до Химической),
  • №9, №10 (через просп. Шевченко).

Из трамвайных маршрутов доступны №5, 15, 18, 28, 21.

Из-за аварийной ситуации и перекрытия движения на перекрестке Люстдорфская дорога / Левитана с 1 октября изменены схемы движения автобусных маршрутов №7, 127, 146, 150, 185, 221.

Автобус №185 движется в объезд через Королева — Ярослава Мудрого.
Автобусы №7, 127, 146, 150, 221 — через Тополину и Королева.

Из-за остановки работы насосных станций ООО «Инфоксводоканал» движение транспорта через Пересыпь пока невозможно.

Горожанам советуют заранее планировать поездки и следить за официальными обновлениями.

Как сообщалось ранее, за 7 часов 30 сентября в Одессе выпала почти двухмесячная норма дождя. Городские ливневки не справляются, ситуация сложная, но под контролем, говорят в мэрии. При этом, последствия стихии трагические — ливень унес жизни 9 человек, среди них — ребёнок. Подтоплены дома и квартиры, пострадал транспорт. Спасатели не прекращают работу уже почти сутки, помогая людям выбраться из воды и ликвидируя последствия.

 

 

 

 

 

